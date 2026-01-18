Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 18 gennaio 2026  | aggiornato alle 12:13 | 116843 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

Ricetta professionale di babà vegano firmata Nazionale Italiana Cuochi

Babà vegano ai frutti di bosco: impasto soffice senza ingredienti animali, bagna al rum speziata, ganache vegetale cremosa e salsa al cioccolato fondente. La visione contemporanea dello chef Sergio Acquaviva

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegana
Categoria:
Difficoltà: Alta
Costo: Media
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 580 kcal

18 gennaio 2026 | 10:30
Ricetta professionale di babà vegano firmata Nazionale Italiana Cuochi
Ricetta professionale di babà vegano firmata Nazionale Italiana Cuochi

Ricetta professionale di babà vegano firmata Nazionale Italiana Cuochi

Babà vegano ai frutti di bosco: impasto soffice senza ingredienti animali, bagna al rum speziata, ganache vegetale cremosa e salsa al cioccolato fondente. La visione contemporanea dello chef Sergio Acquaviva

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegana
Categoria:
Difficoltà: Alta
Costo: Media
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 580 kcal
18 gennaio 2026 | 10:30
 
di Sergio Acquaviva
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Babà
  • Farina
    125 g
  • Cacao
    4 g
  • Zucchero semolato
    3 g
  • Lievito di birra secco
    2,4 g
  • Sale
    2,4 g
  • Malto d'orzo
    2 g
  • Lecitina di soia
    6 g
  • Proteina di patata
    4 g
  • Gomma xantana
    0,4 g
  • Acqua
    275 g
  • Olio di semi
    50 g
  • Olio di cocco
    50 g
  • Bagna per il babà
  • Acqua
    500 g
  • Zucchero semolato
    225 g
  • Rum 75°
    75 g
  • Cardamomo
    1 g
  • Anice stellato
    1 g
  • Scorza d'arancia
    qb
  • Scorza di limone
    qb
  • Vaniglia
    qb
  • Ganache montata al Philadelphia vegetale
  • Latte di mandorla
    75 g
  • Cioccolato bianco vegano 35%
    175 g
  • Agar agar
    1 g
  • Zucchero semolato
    7,5 g
  • Philadelphia Vegetale
    75 g
  • Panna di soia
    20 g
  • Salsa al cioccolato
  • Acqua
    250 g
  • Fecola di patate
    15 g
  • Sciroppo di glucosio
    15 g
  • Cioccolato fondente 66%
    150 g
  • Finitura
  • Frutti rossi
    qb
Beer and Food
Bonduelle
Galbani Professionale
TuttoFood
Sana
Ristorexpo

Il babà vegano ai frutti di bosco firmato dallo chef Sergio Acquaviva, membro della Nazionale Italiana Cuochi, è una raffinata interpretazione plant based di un grande classico della pasticceria italiana. L’impasto, privo di ingredienti di origine animale, sfrutta una combinazione tecnica di proteine vegetali, lecitina di soia e gomma xantana per ottenere una struttura soffice, elastica e perfettamente alveolata. La bagna al rum, profumata con spezie e agrumi, avvolge il babà con note calde e aromatiche. La ganache montata al Philadelphia vegetale, delicata e cremosa, aggiunge una componente lattica alternativa ed equilibrata, mentre la salsa al cioccolato fondente intensifica il profilo gustativo. 

Preparazione
Babà
1
Versare in planetaria ¾ di acqua e tutte le polveri, tranne il sale. Impastare con il gancio fino a quando il composto risulterà incordato. Aggiungere la parte restante dell'acqua.
2
Continuare a impastare fino a quando risulterà nuovamente incordato, quindi aggiungere i grassi poco alla volta e infine il sale. Formare delle palline da 35 g. Procedere con la pirlatura, quindi disporle negli stampi. Cuocere a 170°C per 20 minuti.
Bagna per il babà
1
Versare l'acqua, lo zucchero e le spezie in una pentola, quindi portare ad ebollizione. Lasciar raffreddare e infine aggiungere il rum.
Ganache montata al Philadelphia vegetale
1
Disperdere l'agar agar nello zucchero semolato e aggiungere il latte di mandorla. Portare ad ebollizione, lasciar stemperare, versare sul cioccolato bianco vegano ed emulsionare.
2
Aggiungere la panna di soia e il Philadelphia Vegetale, continuando a emulsionare. Lasciar raffreddare e far riposare in frigo.
Salsa al cioccolato
1
In una pentola unire acqua, fecola e glucosio. Portare ad ebollizione. Versare sul cioccolato ed emulsionare. Lasciar raffreddare in frigo.
Assemblaggio finale e servizio
1
Immergere i babà nella bagna, strizzarli e posizionarli nel piatto. Montare la ganache e guarnire il babà, secondo la forma desiderata. Versare la salsa al cioccolato intorno al pezzo principale. Decorare con abbondanti frutti rossi.

La finitura con frutti di bosco freschi dona freschezza, acidità e colore, completando un dessert moderno che unisce tecnica professionale, eleganza estetica e attenzione alle nuove esigenze alimentari.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
babà vegano dessert vegano gourmet babà ai frutti di bosco ricetta plant based Nazionale Italiana Cuochi ganache vegetale dolce al rum pasticceria vegana dessert modernoSergio Acquaviva
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Beer and Food
Bonduelle
Galbani Professionale
TuttoFood

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026