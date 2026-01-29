Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 29 gennaio 2026  | aggiornato alle 12:23 | 117067 articoli pubblicati

La ricetta tradizionale siciliana della Spurìa di Motta Camastra

La Spurìa di Motta Camastra è un piatto siciliano antico con cereali, legumi e castagne, cotto 8 ore. Cremoso e saporito, si serve con olio d’oliva e peperoncino, simbolo della tradizione locale e degli ingredienti genuini

29 gennaio 2026 | 10:30
Spurìa di Motta Camastra: la ricetta tradizionale siciliana tra cereali, legumi e memoria
Spurìa di Motta Camastra: la ricetta tradizionale siciliana tra cereali, legumi e memoria

La ricetta tradizionale siciliana della Spurìa di Motta Camastra

La Spurìa di Motta Camastra è un piatto siciliano antico con cereali, legumi e castagne, cotto 8 ore. Cremoso e saporito, si serve con olio d’oliva e peperoncino, simbolo della tradizione locale e degli ingredienti genuini

29 gennaio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Acqua
    1000 ml
  • Mais scuro (“u frummentu d’innia”)
    200 g
  • Grano maiorca
    200 g
  • Farro non decorticato
    100 g
  • Orzo
    100 g
  • Ceci
    100 g
  • Fagioli dall’occhio
    10 g
  • Fagioli rossi (suriaca)
    100 g
  • Fagioli cannellini
    100 g
  • Fave secche spaccate
    100 g
  • Castagne
    100 g
  • Lenticchie
    100 g
  • Olio extra vergine di oliva
    qb
  • Sale
    qb
  • Peperoncino tritato
    qb
La Spurìa di Motta Camastra (Me) è un piatto antico della tradizione siciliana, preparato con una ricca combinazione di cereali, legumi e castagne. Originario dell’altopiano di Pandolfo Cosentina, questo piatto unisce mais scuro, grano maiorca, farro, orzo, ceci, fagioli, fave, castagne e lenticchie in una lunga cottura che dura circa 8 ore.

Preparazione
1
Per preparare la Spurìa, iniziate portando a bollore i 10 litri di acqua in una pentola di metallo, preferibilmente piovana per mantenere intatti sapori e sostanze nutrienti.
2
Gli ingredienti devono essere ammollati in anticipo: il mais e il grano maiorca vanno messi a bagno per due giorni, cambiando l’acqua ogni 12 ore, mentre farro e orzo richiedono una notte di ammollo, ceci, fagioli e fave alcune ore, e le castagne poche ore.
3
Quando l’acqua bolle, si versa per primo il mais, che cuoce per circa 40 minuti, quindi il grano maiorca per altri 30 minuti. Successivamente si aggiungono farro e orzo, cuocendo per 20 minuti. A questo punto si uniscono i ceci, i fagioli dall’occhio, rossi e cannellini, lasciandoli cuocere per 15 minuti, quindi le fave per altri 15 minuti e infine castagne e lenticchie.
4
È fondamentale mescolare continuamente, evitando che il composto si attacchi o bruci, e sostituire di tanto in tanto parte dell’acqua scura con acqua bollente per preservare la cottura uniforme.
5
Dopo circa otto ore dall’inizio della preparazione, si assaggia e si regola di sale e peperoncino a piacere, servendo la Spurìa calda e condita con olio extra vergine d’oliva.

Il risultato è una crema densa e saporita, arricchita con olio extra vergine d’oliva e, a piacere, un tocco di peperoncino. Oggi poche persone conservano la ricetta originale, ma gruppi come “Le Mamme del Borgo” ne mantengono viva la tradizione, selezionando ingredienti di alta qualità secondo metodi tramandati da secoli.

