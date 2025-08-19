Riso Carnaroli con pomodorini gialli e limone candito

Un risotto che racconta l’estate attraverso colori e profumi mediterranei: il Carnaroli, re dei risi da risotto, si veste di cremosità e freschezza grazie all’abbraccio tra i pomodorini gialli, dolci e delicati, e le note agrumate del limone, qui proposto in una duplice veste - candito e fresco - per un contrasto equilibrato e sorprendente.

Preparazione 1 Iniziare la ricetta pelando i pomodorini gialli e frullandoli con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale, fino a ottenere una salsa omogenea. 2 Mettere via la salsa per conservarla in frigorifero. In una casseruola, tostare il riso a secco con un pizzico di sale e iniziate quindi ad aggiungere il brodo vegetale caldo, poco per volta, proseguendo la cottura per circa 14 minuti, mescolando frequentemente. 3 A cottura ultimata, togliere il risotto dal fuoco e mantecarlo con il Parmigiano Reggiano, il burro freddo, lo yogurt magro, la scorza grattugiata e il succo dei limoni. Il risultato dovrà essere cremoso e profumato. 4 Procedere a questo punto distribuendo il risotto nel piatto e completare con la salsa fredda di pomodorini gialli e qualche pezzetto di limone candito per un tocco finale di freschezza.



La mantecatura con Parmigiano, burro e yogurt dona morbidezza e rotondità, mentre la salsa fredda di pomodorini esalta il piatto con un tocco leggero e vivace. Una ricetta firmata dallo Chef Giuseppe Gaglione, pensata per chi ama i sapori autentici, bilanciati ma decisi.