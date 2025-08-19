EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Riso Carnaroli con pomodorini gialli e limone candito

Un piatto che unisce la cremosità del riso Carnaroli alla vivacità del limone e alla dolcezza dei pomodorini gialli, ispirato ai profumi e ai colori dell’estate, pensato per chi ama i sapori equilibrati ma decisi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 370 kcal

19 agosto 2025 | 10:30
di Giuseppe Gaglione
Le Méridien Visconti Rome
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    200 g
  • Pomodorini gialli
    100 g
  • Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi
    50 g
  • Limone candito
    30 g
  • Brodo vegetale
    1000 ml
  • Limoni biologici non trattati
    300 g
  • Burro freddo a cubetti
    30 g
  • Yogurt magro
    50 g
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
Un risotto che racconta l’estate attraverso colori e profumi mediterranei: il Carnaroli, re dei risi da risotto, si veste di cremosità e freschezza grazie all’abbraccio tra i pomodorini gialli, dolci e delicati, e le note agrumate del limone, qui proposto in una duplice veste - candito e fresco - per un contrasto equilibrato e sorprendente. 

Preparazione
1
Iniziare la ricetta pelando i pomodorini gialli e frullandoli con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale, fino a ottenere una salsa omogenea.
2
Mettere via la salsa per conservarla in frigorifero. In una casseruola, tostare il riso a secco con un pizzico di sale e iniziate quindi ad aggiungere il brodo vegetale caldo, poco per volta, proseguendo la cottura per circa 14 minuti, mescolando frequentemente.
3
A cottura ultimata, togliere il risotto dal fuoco e mantecarlo con il Parmigiano Reggiano, il burro freddo, lo yogurt magro, la scorza grattugiata e il succo dei limoni. Il risultato dovrà essere cremoso e profumato.
4
Procedere a questo punto distribuendo il risotto nel piatto e completare con la salsa fredda di pomodorini gialli e qualche pezzetto di limone candito per un tocco finale di freschezza.

La mantecatura con Parmigiano, burro e yogurt dona morbidezza e rotondità, mentre la salsa fredda di pomodorini esalta il piatto con un tocco leggero e vivace. Una ricetta firmata dallo Chef Giuseppe Gaglione, pensata per chi ama i sapori autentici, bilanciati ma decisi.

 
 

© Riproduzione riservata

 
Riso Carnaroli pomodorini gialli limone candito Giuseppe Gaglione
 
