"Riso in zucca" con Bavaria Blu Bergader di Riccardo De Pra

Quando i boschi si accendono di sfumature dorate e aranciate e la prima aria frizzante annuncia il ritorno dei sapori avvolgenti, la cucina si lascia ispirare dalla ricchezza dell’autunno. È il momento in cui il piano di lavoro e la tavola si vestono di calore, accogliendo ingredienti che sanno raccontare storie di territori autentici e tradizioni antiche. Protagonisti indiscussi di questa stagione sono la zucca, ortaggio iconico dall’anima dolce e versatile, e i formaggi erborinati delle Prealpi bavaresi, dal gusto deciso e dalla lunga tradizione casearia, frutto di passione e maestria artigianale. A interpretare questo connubio è lo chef stellato Riccardo De Pra, che firma la ricetta “Riso in zucca”: un incontro armonioso tra la cremosità vellutata dell’erborinato, la dolcezza della zucca e la rusticità del risotto. Un piatto che celebra la montagna e i suoi colori autunnali con eleganza contemporanea.

Preparazione 1 Per prima cosa prepara o scalda del brodo e tienilo a portata di mano, nel frattempo taglia solo la parte superiore della zucca e svuotala dall’alto. 2 Prendi poi una casseruola e tosta bene il riso, taglia a tocchetti la zucca e le altre verdure e uniscile al riso assieme al burro. 3 Lascia rosolare il tutto e successivamente aggiungi il brodo caldo per dare inizio alla cottura del riso, ci vorranno all’incirca 13 minuti. 4 Una volta pronto, unisci il formaggio Cremosissimo e amalgama il tutto. 5 Per un impiattamento d’effetto versa il riso direttamente nella zucca che avevi privato della polpa. Se gradite, completare con qualche lamella di tartufo nero fresco.

L’impiattamento scenografico - il caldo risotto servito all’interno della zucca svuotata - diventa il tocco d’autore: una presentazione sorprendente che rinnova con creatività un grande classico di stagione.