EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 settembre 2025  | aggiornato alle 12:31 | 114542 articoli pubblicati

Castel Firmian
Mozzarella Bufala Campana
Castel Firmian

"Riso in zucca" con Bavaria Blu Bergader di Riccardo De Pra

Cremosità d’autunno, lo chef stellato Riccardo De Pra firma la ricetta “Riso in zucca”: un incontro armonioso tra la cremosità vellutata dell’erborinato, la dolcezza della zucca e la rusticità del risotto

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 350 kcal

22 settembre 2025 | 09:56

"Riso in zucca" con Bavaria Blu Bergader di Riccardo De Pra

Cremosità d’autunno, lo chef stellato Riccardo De Pra firma la ricetta “Riso in zucca”: un incontro armonioso tra la cremosità vellutata dell’erborinato, la dolcezza della zucca e la rusticità del risotto

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 350 kcal
22 settembre 2025 | 09:56
 
di Riccardo De Pra
Ristorante Dolada
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    500 g
  • Brodo (circa il doppio del riso)
    qb
  • Bavaria Blu Bergader
    80 g
  • Zucca intera (l’esterno come contenitore, 200 g di polpa per il risotto)
    1 n
  • Verdure miste (cipollotto, carotine...)
    qb
  • Burro di malga
    80 g
  • Scalogno
    30 g
  • Sale
    7 g
  • Pepe
    1 g
  • Per decorare
  • Tartufo nero fresco (a piacere)
    qb
Diemme
Foddlab
Lucart
Pentole Agnelli
Mozzarella Bufala Campana
Nutras

Quando i boschi si accendono di sfumature dorate e aranciate e la prima aria frizzante annuncia il ritorno dei sapori avvolgenti, la cucina si lascia ispirare dalla ricchezza dell’autunno. È il momento in cui il piano di lavoro e la tavola si vestono di calore, accogliendo ingredienti che sanno raccontare storie di territori autentici e tradizioni antiche. Protagonisti indiscussi di questa stagione sono la zucca, ortaggio iconico dall’anima dolce e versatile, e i formaggi erborinati delle Prealpi bavaresi, dal gusto deciso e dalla lunga tradizione casearia, frutto di passione e maestria artigianale. A interpretare questo connubio è lo chef stellato Riccardo De Pra, che firma la ricetta “Riso in zucca”: un incontro armonioso tra la cremosità vellutata dell’erborinato, la dolcezza della zucca e la rusticità del risotto. Un piatto che celebra la montagna e i suoi colori autunnali con eleganza contemporanea.

Preparazione
1
Per prima cosa prepara o scalda del brodo e tienilo a portata di mano, nel frattempo taglia solo la parte superiore della zucca e svuotala dall’alto.
2
Prendi poi una casseruola e tosta bene il riso, taglia a tocchetti la zucca e le altre verdure e uniscile al riso assieme al burro.
3
Lascia rosolare il tutto e successivamente aggiungi il brodo caldo per dare inizio alla cottura del riso, ci vorranno all’incirca 13 minuti.
4
Una volta pronto, unisci il formaggio Cremosissimo e amalgama il tutto.
5
Per un impiattamento d’effetto versa il riso direttamente nella zucca che avevi privato della polpa. Se gradite, completare con qualche lamella di tartufo nero fresco.

L’impiattamento scenografico - il caldo risotto servito all’interno della zucca svuotata - diventa il tocco d’autore: una presentazione sorprendente che rinnova con creatività un grande classico di stagione.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Risotto zucca Bavaria Blu BergaderRiccardo De Pra
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Diemme
Foddlab
Lucart
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 