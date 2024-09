Risotto alla barbabietola e seppia rosticciata, crema al nero

Pulire le seppie e tagliarle, senza eliminare nulla. Cuocerle a vapore per 15 minuti e nel frattempo preparare le due salse.

Per la salsa al nero di seppia

Per la salsa alla bagna cauda

1

Far sciogliere le acciughe in padella con dell’olio e aggiungere gli altri ingredienti per terminare la cottura. Frullare quanto ottenuto.