Risotto alla parmigiana mantecato allo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan

Questo risotto alla “parmigiana” rivisitato viene mantecato con lo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan, che dona una cremosità avvolgente e un gusto delicato. La base è un Carnaroli tostato con scalogno e cotto con un leggero brodo vegetale preparato con sedano, carota e cipolla.

A completare il piatto, un’insalata “puttanesca” fresca e vigorosa: pomodori datterini arrostiti a fuoco vivo, olive taggiasche, capperi croccanti e filetti di acciuga tagliati finemente. Il contrasto tra la morbidezza del risotto e la sapidità degli ingredienti a crudo crea un equilibrio perfetto tra dolcezza lattica, acidità e note mediterranee intense.

Preparazione 1 In una pentola inserire carote sedano e cipolla, portare ad ebollizione per ottenere il brodo vegetale. 2 In una casseruola imbiondire lo scalogno con l' olio evo, tostare il riso, salare, e portare a cottura circa 15 minuti aggiungendo il brodo un po' alla volta. 3 Nel frattempo arrostire i pomodoro tagliati a spicchi a fuoco vivo per circa 2 minuti. 4 Tagliare i filetti di acciuga e le olive per metà per la lunghezza. 5 Fuori dal fuoco una volta pronto mantecare il risotto con il parmigiano e lo Stracchino. 6 Adagiare in piatto caldo e guarnire con capperi, olive, acciughe e il pomodoro.

Un piatto che unisce tecnica, eleganza e carattere, ideale per chi ama la cucina contemporanea con solide radici nella tradizione italiana.