Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 dicembre 2025  | aggiornato alle 11:27 | 116044 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Risotto alla parmigiana mantecato allo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan

Risotto mantecato con Stracchino del Caseificio Castellan e Parmigiano, servito con un’insalata “puttanesca” di pomodori arrostiti, olive, capperi e acciughe. Cremoso, sapido ed equilibrato, unisce tradizione e freschezza mediterranea

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 560 kcal

01 dicembre 2025 | 10:30
Risotto alla parmigiana mantecato allo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan
Risotto alla parmigiana mantecato allo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan

Risotto alla parmigiana mantecato allo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan

Risotto mantecato con Stracchino del Caseificio Castellan e Parmigiano, servito con un’insalata “puttanesca” di pomodori arrostiti, olive, capperi e acciughe. Cremoso, sapido ed equilibrato, unisce tradizione e freschezza mediterranea

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 560 kcal
01 dicembre 2025 | 10:30
 
di Matteo Cibin
Osteria Torre Morosini - Ponte di Piave (Tv)
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    280 g
  • Scalogno
    1 n
  • Stracchino Caseificio Fratelli Castellan
    120 g
  • Pomodori datterini
    16 n
  • Olive taggiasche
    16 n
  • Capperi in aceto lacrimella
    20 n
  • Filetti di acciughe
    8 n
  • Sale e pepe
    qb
  • Parmigiano reggiano grattugiato
    7 g
  • Olio evo
    10 g
  • Per il brodo
  • Carota
    2 n
  • Cipolla
    1 n
  • Costa di sedano
    1 n
Beer and Food
Sana
Tirreno CT
CostaGroup
Nexi
Molino Pasini

Questo risotto alla “parmigiana” rivisitato viene mantecato con lo Stracchino del Caseificio Fratelli Castellan, che dona una cremosità avvolgente e un gusto delicato. La base è un Carnaroli tostato con scalogno e cotto con un leggero brodo vegetale preparato con sedano, carota e cipolla.

A completare il piatto, un’insalata “puttanesca” fresca e vigorosa: pomodori datterini arrostiti a fuoco vivo, olive taggiasche, capperi croccanti e filetti di acciuga tagliati finemente. Il contrasto tra la morbidezza del risotto e la sapidità degli ingredienti a crudo crea un equilibrio perfetto tra dolcezza lattica, acidità e note mediterranee intense.

Preparazione
1
In una pentola inserire carote sedano e cipolla, portare ad ebollizione per ottenere il brodo vegetale.
2
In una casseruola imbiondire lo scalogno con l' olio evo, tostare il riso, salare, e portare a cottura circa 15 minuti aggiungendo il brodo un po' alla volta.
3
Nel frattempo arrostire i pomodoro tagliati a spicchi a fuoco vivo per circa 2 minuti.
4
Tagliare i filetti di acciuga e le olive per metà per la lunghezza.
5
Fuori dal fuoco una volta pronto mantecare il risotto con il parmigiano e lo Stracchino.
6
Adagiare in piatto caldo e guarnire con capperi, olive, acciughe e il pomodoro.

Un piatto che unisce tecnica, eleganza e carattere, ideale per chi ama la cucina contemporanea con solide radici nella tradizione italiana.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
risotto stracchino risotto alla parmigiana risotto puttanesca risotto carnaroli ricetta risotto cremoso pomodori arrostiti olive taggiasche capperi acciughe ricetta gourmet italiana risotto facileMatteo Cibin
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Beer and Food
Sana
Tirreno CT
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025