Risotto alla zucca, senape in grani e fonduta di blu di capra

Ottobre è tempo di zucche! Per festeggiare la notte di Halloween lo chef Francesco Sodano, executive chef del Riviera sul lago di Garda e anche del Ristorante Famiglia Rana, 1 Stella Michelin a Verona, propone una ricetta gustosissima che piacerà a tutti, e che unisce la cremosità della zucca Hokkaido all’intensa sapidità del Blu di capra. La zucca Hokkaido è una tipologia piccola dalla tipica forma che ricorda una cipolla, dal colore arancione-rosso intenso, gustosa e ricca di proprietà antiossidanti e sali minerali. Il suo nome ricorda una parola in giapponese che significa “castagna”, proprio perché il suo gusto ricorda quello delle castagne.

Preparazione 1 Tagliare la zucca a spicchi, condirla con olio, sale, rosmarino, timo e 2 spicchi d’aglio. Avvolgere gli spicchi nella carta stagnola e cuocere in forno a 140°C per 45 minuti. 2 Una volta cotta, spadellare la polpa in padella con uno spicchio d’aglio, olio e rosmarino. Rimuovere l’aglio e il rosmarino e frullare. 3 Uno spicchio, anziché cuocerlo in forno, saltarlo in padella a dadini con olio, sale e un cucchiaino di aceto. 4 Preparare il brodo vegetale con zucchine, cipolla, sedano, carota tagliate a pezzi, aggiungendo 1 litro d’acqua, 1 foglia d’alloro e alcuni grani di pepe. Lasciar bollire 20 minuti e poi lasciar raffreddare un’ora prima di filtrare.

5 Cuocere il riso, prima tostandolo e poi bagnandolo con il brodo vegetale. 6 Nel frattempo, preparare la fonduta di Blu di capra frullando 100 g di formaggio con 100 g di panna. 7 Mantecare il riso con la crema di zucca, il burro, l’olio e il Parmigiano. 8 Impiattare decorando con semi di zucca, ciuffi di senape in grani, un filo d’olio ai semi di zucca, dadini di zucca e fonduta di formaggio Blu.

Nella ricetta proposta dallo chef Sodano vengono utilizzati anche i semi della zucca, che vengono tostati e poi usati per decorare il piatto. Di seguito gli ingredienti e il procedimento.