Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 30 ottobre 2025  | aggiornato alle 11:53 | 115381 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Risotto alla zucca, senape in grani e fonduta di blu di capra

Per festeggiare la notte di Halloween lo chef Francesco Sodano propone una ricetta gustosissima che piacerà a tutti, e che unisce la cremosità della zucca Hokkaido all’intensa sapidità del Blu di capra

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 650 kcal

30 ottobre 2025 | 10:30
Risotto alla zucca, senape in grani e fonduta di blu di capra
Risotto alla zucca, senape in grani e fonduta di blu di capra

Risotto alla zucca, senape in grani e fonduta di blu di capra

Per festeggiare la notte di Halloween lo chef Francesco Sodano propone una ricetta gustosissima che piacerà a tutti, e che unisce la cremosità della zucca Hokkaido all’intensa sapidità del Blu di capra

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 650 kcal
30 ottobre 2025 | 10:30
 
di Francesco Sodano
Riviera Restaurant di Punta San Vigilio (Vr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Zucca Hokkaido
    500 g
  • Riso Carnaroli
    300 g
  • Verdure (zucchine, cipolla, sedano, carota)
    1000 g
  • Burro
    80 g
  • Panna
    100 g
  • Blu di capra
    100 g
  • Parmigiano Reggiano
    50 g
  • Spicchio d'aglio
    3 n
  • Olio evo
    30 g
  • Semi di zucca tostati
    15 g
  • Olio di semi di zucca
    qb
  • Senape in grani
    50 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Rosmarino
    qb
  • Pepe in grani
    qb
  • Timo
    qb
  • Aceto
    15 ml
  • Foglia di alloro
    1 n
Bord Bia
Lucart
Beer and Food
Rcr
Go Wine
Fontina DOP

Ottobre è tempo di zucche! Per festeggiare la notte di Halloween lo chef Francesco Sodano, executive chef del Riviera sul lago di Garda e anche del Ristorante Famiglia Rana, 1 Stella Michelin a Verona, propone una ricetta gustosissima che piacerà a tutti, e che unisce la cremosità della zucca Hokkaido all’intensa sapidità del Blu di capra. La zucca Hokkaido è una tipologia piccola dalla tipica forma che ricorda una cipolla, dal colore arancione-rosso intenso, gustosa e ricca di proprietà antiossidanti e sali minerali. Il suo nome ricorda una parola in giapponese che significa “castagna”, proprio perché il suo gusto ricorda quello delle castagne. 

Preparazione
1
Tagliare la zucca a spicchi, condirla con olio, sale, rosmarino, timo e 2 spicchi d’aglio. Avvolgere gli spicchi nella carta stagnola e cuocere in forno a 140°C per 45 minuti.
2
Una volta cotta, spadellare la polpa in padella con uno spicchio d’aglio, olio e rosmarino. Rimuovere l’aglio e il rosmarino e frullare.
3
Uno spicchio, anziché cuocerlo in forno, saltarlo in padella a dadini con olio, sale e un cucchiaino di aceto.
4
Preparare il brodo vegetale con zucchine, cipolla, sedano, carota tagliate a pezzi, aggiungendo 1 litro d’acqua, 1 foglia d’alloro e alcuni grani di pepe. Lasciar bollire 20 minuti e poi lasciar raffreddare un’ora prima di filtrare.
5
Cuocere il riso, prima tostandolo e poi bagnandolo con il brodo vegetale.
6
Nel frattempo, preparare la fonduta di Blu di capra frullando 100 g di formaggio con 100 g di panna.
7
Mantecare il riso con la crema di zucca, il burro, l’olio e il Parmigiano.
8
Impiattare decorando con semi di zucca, ciuffi di senape in grani, un filo d’olio ai semi di zucca, dadini di zucca e fonduta di formaggio Blu.

Nella ricetta proposta dallo chef Sodano vengono utilizzati anche i semi della zucca, che vengono tostati e poi usati per decorare il piatto. Di seguito gli ingredienti e il procedimento. 

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Risotto zucca senape fonduta blu di capra Francesco Sodano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Bord Bia
Lucart
Beer and Food
Rcr

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025