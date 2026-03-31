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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 31 marzo 2026  | aggiornato alle 11:25 | 118318 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

Risotto con latte di capra, asparagi e scampi: la ricetta gourmet di Antonello Sardi

Un risotto gourmet che unisce latte di capra, asparagi e scampi con note agrumate. Cremoso, elegante e primaverile, è la proposta pasquale dello chef Antonello Sardi, perfetta per stupire con equilibrio e raffinatezza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 105 minuti
Calorie: 530 kcal

31 marzo 2026 | 10:30
Risotto con latte di capra, asparagi e scampi: la ricetta gourmet di Antonello Sardi
Risotto con latte di capra, asparagi e scampi: la ricetta gourmet di Antonello Sardi

Risotto con latte di capra, asparagi e scampi: la ricetta gourmet di Antonello Sardi

Un risotto gourmet che unisce latte di capra, asparagi e scampi con note agrumate. Cremoso, elegante e primaverile, è la proposta pasquale dello chef Antonello Sardi, perfetta per stupire con equilibrio e raffinatezza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 105 minuti
Calorie: 530 kcal
31 marzo 2026 | 10:30
 
di Antonello Sardi
Ristorante La Serrae di Villa Fiesole
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    200 g
  • Latte di capra
    500 ml
  • Brodo vegetale
    500 ml
  • Mazzo di asparagi
    2 n
  • Carota
    1 n
  • Costa di sedano
    3 n
  • Cipolla dorata
    1 n
  • Limone
    1 n
  • Arancia
    1 n
  • Scampi medi
    12 n
  • Parmigiano Reggiano grattugiato fine
    60 g
  • Burro dolce di alta qualità
    60 g
  • Marsala
    150 g
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Il risotto Carnaroli cotto nel latte di capra, asparagi, agrumi e scampi nostrali firmato da Antonello Sardi è un piatto che interpreta la Pasqua con eleganza contemporanea. La base è un riso lavorato con precisione, che grazie al latte di capra sviluppa una cremosità vellutata e un profilo aromatico delicato ma distintivo. Gli asparagi, protagonisti della stagione primaverile, introducono una nota vegetale fresca e raffinata, mentre gli scampi nostrali, lavorati tra crudo e bisque, regalano profondità marina e dolcezza naturale. A completare il piatto, l’elemento agrumato di limone e arancia dona brillantezza e slancio, creando un equilibrio dinamico tra grassezza, acidità e sapidità.

Preparazione
Per il brodo vegetale
1
Tagliare a cubetti piccoli carota, cipolla e sedano. Rosolare delicatamente per pochi minuti, coprire con abbondante acqua e lasciar sobbollire per circa un’ora. Filtrare e tenere da parte.
Per la crema di asparagi
1
Pelare i gambi degli asparagi e tagliarli a rondelle sottili, lasciando da parte le punte. Rosolare i gambi con poco olio evo, coprire con acqua e cuocere fino a renderli morbidi. Frullare fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
2
Sbollentare le punte in acqua leggermente salata, raffreddarle in acqua e ghiaccio e asciugarle.
Per gli scampi e la bisque
1
Separare le teste dagli scampi e sgusciare le code. Tagliare queste ultime a cubetti e condire con olio evo e sale.
2
Con le teste preparare la bisque: rosolarle con poco olio, sfumare con Marsala, coprire con acqua e cuocere per circa 1 ora e mezza. Frullare, filtrare e ridurre fino a ottenere una consistenza densa e intensa.
Per il risotto
1
Tostare il riso con burro e un pizzico di sale. Sfumare con brodo vegetale e proseguire la cottura alternando latte di capra e brodo. Negli ultimi minuti aggiungere la bisque di scampi.
2
Cuocere per circa 11–12 minuti, quindi mantecare con Parmigiano, burro e crema di asparagi.
3
Completare con succo e scorza di limone. Il risultato dovrà essere cremoso, perfettamente “all’onda”.
Impiattamento
1
Versare il risotto in una fondina, livellarlo delicatamente e disporre sopra gli scampi a crudo in modo circolare. Aggiungere le punte di asparagi condite e completare con una grattata di arancia.

Il risultato è un risotto “all’onda” di grande finezza, dove tecnica e sensibilità gastronomica si fondono in un’esperienza armoniosa, capace di portare anche a casa un assaggio di cucina stellata.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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