Roast beef, rapa rossa, crema di porcini e nocciola

Il roast beef viene marinato con una salamoia aromatica che ne valorizza la morbidezza e la sapidità, poi rosolato e cotto a bassa temperatura per preservarne la succosità. La rapa rossa, con la sua dolcezza e la vivace nota acidula, crea un contrasto cromatico e gustativo con la crema di porcini, vellutata e profonda.

Preparazione

Per il roast beef

1 Preparare la salamoia con acqua, sale, zucchero, pepe, alloro e aromi e portare a bollore. Far raffreddare la salamoia e immergervi il Roast beef.

2 Dopo 2 ore togliere la carne e asciugarla, rosolarla in una padella con del burro chiarificato e il rosmarino, sfumare con il vino bianco, quindi passarla in forno a 180°C con sonda al cuore a 52°C. Lasciar riposare la carne.

Per la rapa rossa

1 Mondare le rape rosse e tagliarle a fette sottili. Con un coppa pasta ricavare le forme desiderate, quindi sbollentarle in acqua e aceto e tenerle da parte. Passare in centrifuga le restanti parti delle rape, ricavando il liquido. Portare a bollore l'estratto sino a quando si sarà ridotto.

Per le nocciole

1 Tostare le nocciole in forno a 160°C per 10 minuti, quindi sminuzzarle al coltello.

Per la crema di porcini

1 Pulire i porcini e tagliarli a cubetti. In una padella imbiondire lo scalogno nell'olio e versare i funghi. Sfumare con il vino bianco e aggiungere la panna, far cuocere per qualche minuto. Regolare di sale.

2 Prelevare metà dei cubetti di porcini e tenerli da parte. Con la quantità restante, frullare per creare una crema. Aggiungere i cubetti di porcini alla crema.

Assemblaggio finale e servizio