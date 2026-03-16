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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 11:43 | 118003 articoli pubblicati

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Roll di coniglio e scampi su Parmentier: ricetta raffinata di terra e mare

Coniglio disossato e farcito con scampi, cotto in roll e servito su Parmentier di patate cremosa con demi-glace di coniglio. Un piatto elegante che unisce terra e mare, firmato dallo chef Michele Giovannini del ristorante Osare di Roma.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 520 kcal

16 marzo 2026 | 10:30
Roll di coniglio e scampi su Parmentier: ricetta raffinata di terra e mare
Roll di coniglio e scampi su Parmentier: ricetta raffinata di terra e mare

Roll di coniglio e scampi su Parmentier: ricetta raffinata di terra e mare

Coniglio disossato e farcito con scampi, cotto in roll e servito su Parmentier di patate cremosa con demi-glace di coniglio. Un piatto elegante che unisce terra e mare, firmato dallo chef Michele Giovannini del ristorante Osare di Roma.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 520 kcal
16 marzo 2026 | 10:30
 
di Michele Giovannini
Ristorante Osare - Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Coniglio
    1 n
  • Patate grandi
    4 n
  • Scalogno
    1 n
  • Burro
    30 g
  • Latte
    50 g
  • Panna
    150 g
  • Semi di finocchio
    14 n
  • Foglie di alloro
    10 n
  • Rametti di timo
    6 n
  • Rametti di santoreggia
    4 n
  • Rametti di dragoncello
    4 n
  • Costa di sedano
    1 n
  • Carota
    1 n
  • Cipolla dorata
    1 n
  • Vino bianco
    300 ml
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
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Il coniglio ripieno di scampi con Parmentier di patate ed erba cipollina è un piatto raffinato che unisce con eleganza terra e mare, esprimendo una cucina contemporanea fatta di equilibrio e tecnica. Lo chef Michele Giovannini del ristorante Osare di Roma interpreta il coniglio in una veste sofisticata: disossato, aromatizzato con erbe e semi di finocchio e poi farcito con scampi freschi che regalano dolcezza e profondità marina. La carne viene arrotolata in un roll compatto e rosolata per sigillare i succhi, quindi cotta delicatamente in forno fino a raggiungere una consistenza tenera e succosa. Il risultato è un contrasto armonioso tra la delicatezza della carne bianca e la sapidità dello scampo, che emerge a ogni taglio della fetta.

Preparazione
Roll di coniglio e scampo
1
Disossare il coniglio e preparare la carne per una marinatura a secco con sale, olio ed i seguenti aromi: 7 semi di finocchio, 5 foglie di alloro, 3 rametti di timo, 2 rametti di santoreggia, 2 rametti di dragoncello. Lasciare marinare per 3 ore.
2
Pulire gli scampi eliminando il carapace della coda. Trascorso il tempo di marinatura, togliere le spezie dal coniglio. Posizionare il coniglio sul tagliere in modo da poterlo farcire.
3
Disporre gli scampi in fila per tutta la lunghezza del coniglio; se gli scampi sono piccoli, formare due file. Avvolgere il coniglio su sé stesso formando un roll e legarlo con lo spago da cucina lungo tutta la sua lunghezza.
4
Scaldare una padella e rosolare il roll di coniglio per sigillare la carne. Una volta ben rosolato, trasferirlo in forno a 170 °C per circa 40 minuti, oppure cuocere fino a raggiungere 68 °C al cuore se si utilizza una sonda. Una volta tolto dal forno, lasciarlo riposare 5 minuti su una griglia.
Demi-glace di coniglio
1
Tostare le ossa di coniglio in forno a 200 °C per circa 20 minuti, insieme ad una cipolla dorata tagliata a metà.
2
Nel frattempo preparare una pentola con un filo d’olio e far rosolare le seguenti verdure e aromi tagliati grossolanamente: 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla dorata, 7 semi di finocchio, 5 foglie di alloro, 3 rametti di timo, 2 rametti di santoreggia, 2 rametti di dragoncello.
3
Quando le ossa saranno ben tostate, aggiungerle nella pentola con le verdure e sfumare con vino bianco. Una volta evaporato l’alcool, aggiungere acqua molto fredda e qualche cubetto di ghiaccio fino a coprire completamente le ossa.
4
Lasciare bollire per 1–2 ore, finché il liquido non si sarà ridotto in modo significativo. Filtrare il fondo e trasferire il liquido in un pentolino, quindi ridurre fino alla consistenza di uno sciroppo. Regolare di sale a piacere.
Parmentier di patate
1
Lessare le patate con la buccia in abbondante acqua salata. Una volta cotte, scolarle e lasciarle raffreddare. Nel frattempo soffriggere uno scalogno tritato finemente con una noce di burro. Aggiungere un po’ di latte e continuare la cottura dello scalogno fino a renderlo morbido.
2
Pelare e schiacciare le patate ormai fredde e unirle al composto di burro, latte e scalogno, anch’esso raffreddato. Frullare il tutto a freddo con un mixer a immersione, aggiungendo panna se il composto risultasse troppo denso fino a raggiungere una consistenza liscia e cremosa.
Impiattamento
1
Scaldare la Parmentier di patate e disporre 2–3 cucchiai sul fondo del piatto. Eliminare lo spago dal roll di coniglio e dividerlo in 4 porzioni. Disporre le porzioni su una teglia e glassarle con la demi-glace di coniglio precedentemente preparata.
2
Adagiare il coniglio sulla Parmentier e completare il piatto con un po’ di erba cipollina sminuzzata sopra la carne.

A sostenere il piatto c’è una Parmentier di patate, morbida e vellutata, arricchita con scalogno stufato, latte, burro e panna, che dona rotondità e cremosità. Il tutto viene completato da una demi-glace di coniglio, intensa e concentrata, ottenuta dalla lunga riduzione delle ossa tostate con verdure e aromi.

In impiattamento il roll viene glassato con la salsa e adagiato sulla crema di patate, mentre l’erba cipollina fresca aggiunge una nota vegetale e profumata che alleggerisce il piatto. Ne nasce una preparazione elegante, perfetta per una cucina gastronomica in cui tecnica e ingredienti dialogano in modo raffinato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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