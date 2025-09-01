Rollè di faraona farcita con fegato, salsa al Vin Santo e bietole

Il "Rollè di Faraona farcita col suo fegato, salsa al Vin Santo e bietole" è un vero inno alla convivialità: la carne tenera e succulenta, arricchita da una farcia aromatica e avvolgente, si sposa con la dolcezza delle prugne e la profondità della salsa al Vin Santo, mentre le bietole fresche e croccanti completano l’armonia dei sapori, rendendo ogni boccone un’esperienza di gusto e di comfort raffinato.

Preparazione Per la salsa al Vin Santo 1 In una casseruola scaldare un filo di olio e tostare le ossa della faraona con sedano, carota e cipolla.

2 Sfumare con il Vin Santo prestando attenzione alle fiamme; una volta evaporato l’alcool, coprire con 1 litro di acqua fredda. 3 Dopo circa un’ora dal bollore, filtrare con un colino fine e far ridurre fino a ottenere la consistenza desiderata. Per le bietole 1 Mondare le bietole e spadellarle a fuoco alto con un cucchiaio di olio. Riporle su carta assorbente e aggiustare di sale prima di impiattare. Per la farcia al fegato 1 Pulire i fegatini della faraona dalle parti verdi. Tritare metà del sedano, carota e cipolla; soffriggere in 2 cucchiai di olio con la salvia.

2 Aggiungere il fegato e dorare, quindi sfumare con 50 ml di Vin Santo. Frullare il composto e raffreddare. Per il rollè di faraona 1 Eliminare eventuali residui del disosso. Su un foglio di carta forno leggermente più grande di 5 cm per lato, stendere un filo di olio e adagiarvi la faraona sul lato della pelle. Condire con timo, sale e pepe. 2 Nel centro, con un sac à poche, distribuire la farcia di fegato e adagiare le prugne denocciolate. Arrotolare come una caramella e cuocere in forno ventilato a 200°C per 20 minuti. Far riposare a forno aperto per 5 minuti prima di tagliare a rondelle. Impiattamento 1 Adagiare un nido di bietole sul piatto, posizionare le rondelle di faraona e nappare con la salsa al Vin Santo aggiustata di sale.

Un piatto creato dallo chef con ingredienti di altissima qualità: la faraona disossata, morbida e succulenta, perfetta per essere farcita e arrotolata; i fegatini, che conferiscono profondità e intensità alla farcia; le prugne secche, dolci e vellutate, che contrastano e armonizzano i sapori; le bietole fresche, croccanti e dal colore verde brillante, che accompagnano e rinfrescano il piatto; le verdure aromatiche come sedano, carota e cipolla, che danno corpo alla salsa al Vin Santo, insieme all’olio extravergine di oliva e alle erbe aromatiche, timo e salvia, che esaltano ogni nota gustativa. Il Vin Santo, infine, dona alla salsa e alla farcia un aroma dolce e avvolgente, completando l’equilibrio dei sapori.