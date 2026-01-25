Menu Apri login
Rombo al forno con Aceto Balsamico di Modena Igp: la ricetta di Francesco Cinquepalmi

Rombo al forno avvolto in verza, crema di zucca e fondo all’Aceto Balsamico di Modena: un secondo piatto elegante e tecnico firmato da Francesco Cinquepalmi della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di pesce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 510 kcal

25 gennaio 2026 | 10:30
di Francesco Cinquepalmi
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Darna di rombo
  • Filetto di rombo
    300 g
  • Sale
    10 g
  • Pepe Timur
    5 g
  • Zucchero di canna
    5 g
  • Aglio
    2 g
  • Gambi di prezzemolo
    4 g
  • Scorza di limone
    5 g
  • Vino bianco
    10 g
  • Olio evo
    qb
  • Verza alla graticola
  • Verza
    200 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Crema di zucca, patate e noci di Macadamia
  • Zucca
    200 g
  • Patata a pasta gialla
    50 g
  • Noci di Macadamia
    15 g
  • Olio evo
    80 g
  • Sale
    5 g
  • Panna fresca
    30 g
  • Cipolla dorata
    30 g
  • Fondo di rombo all'Aceto Balsamico di Modena Igp
  • Carota
    100 g
  • Sedano
    100 g
  • Cipollotto
    50 g
  • Aglio
    5 g
  • Alga di mare disidratata
    30 g
  • Lische di rombo
    500 g
  • Vino rosato
    100 g
  • Olio evo
    100 g
  • Passata di pomodoro
    40 g
  • Aceto Balsamico di Modena Igp
    30 g
  • Saba
    30 g
  • Marsala
    30 g
  • Farina di riso
    qb
  • Ghiaccio
    qb
  • Finitura
  • Spinacino
    qb
  • Granella di noci
    qb
  • Erbette e fiori eduli
    qb
Il rombo al forno della tradizione con fondo all’Aceto Balsamico di Modena, verza e crema di zucca è un piatto che unisce rigore tecnico e sensibilità contemporanea, ispirato alla cucina identitaria di Francesco Cinquepalmi, membro della Nazionale Italiana Cuochi. La darna di rombo, marinata con spezie, agrumi ed erbe aromatiche, viene avvolta in verza e cotta dolcemente a bassa temperatura, preservando succosità e purezza del gusto. La crema di zucca, patate e macadamia dona rotondità e contrasto, mentre il fondo di rombo all’Aceto Balsamico di Modena Igp, arricchito da Saba e Marsala, regala profondità e una raffinata nota agrodolce. 

Preparazione
Darna di rombo
1
Tagliare il filetto di rombo in darne da 60 g. Condire e marinare il pesce per 24 ore con i restanti ingredienti.
2
Sciacquarlo e avvolgerlo nella foglia di verza scottata alla brace. Finire la cottura a 52°C in forno. Spennellare con olio evo prima di impiattare.
Verza alla graticola
1
Sbollentare la verza in acqua leggermente salata, passarla alla brace e aggiustare di sale e pepe.
Crema di zucca, patate e noci di Macadamia
1
Rosolare la cipolla con l'olio e le noci tritate. Aggiungere la zucca e le patate tagliate a dadini, il sale e portare a cottura. Infine aggiungere la panna, frullare e passare al colino cinese. Tenere in caldo a bagnomaria per il servizio.
Fondo di rombo all'Aceto Balsamico di Modena Igp
1
Tostare le lische di pesce in forno con una spolverata di farina di riso. Rosolare le verdure con olio evo, aggiungere le lische, l'alga e la passata. Sfumare con il vino e lasciar evaporare.
2
Aggiungere del ghiaccio e far ridurre a metà. Filtrare e far ridurre ancora di 1/3. Passare all'etamina e insaporire con l'aceto balsamico, il Saba e il Marsala.
Assemblaggio finale e servizio
1
Sistemare in un angolo del piatto la dama di rombo. Posizionare qualche spinacino fresco appena saltato e della granella di noci. Versare la crema di zucca con l'aiuto di un cucchiaino.
2
Completare con il fondo di cottura, le erbette e i fiori eduli.

Un secondo piatto elegante e strutturato, che racconta la tradizione italiana attraverso tecnica, equilibrio e grande rispetto della materia prima.

© Riproduzione riservata

 
rombo al forno Aceto Balsamico di Modena Nazionale Italiana Cuochi secondo di pesce rombo in verza cucina italiana gourmet fondo di pesce crema di zucca alta cucina italianaFrancesco Cinquepalmi
 
