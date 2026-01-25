Rombo al forno con Aceto Balsamico di Modena Igp: la ricetta di Francesco Cinquepalmi

Il rombo al forno della tradizione con fondo all’Aceto Balsamico di Modena, verza e crema di zucca è un piatto che unisce rigore tecnico e sensibilità contemporanea, ispirato alla cucina identitaria di Francesco Cinquepalmi, membro della Nazionale Italiana Cuochi. La darna di rombo, marinata con spezie, agrumi ed erbe aromatiche, viene avvolta in verza e cotta dolcemente a bassa temperatura, preservando succosità e purezza del gusto. La crema di zucca, patate e macadamia dona rotondità e contrasto, mentre il fondo di rombo all’Aceto Balsamico di Modena Igp, arricchito da Saba e Marsala, regala profondità e una raffinata nota agrodolce.

Preparazione Darna di rombo 1 Tagliare il filetto di rombo in darne da 60 g. Condire e marinare il pesce per 24 ore con i restanti ingredienti. 2 Sciacquarlo e avvolgerlo nella foglia di verza scottata alla brace. Finire la cottura a 52°C in forno. Spennellare con olio evo prima di impiattare. Verza alla graticola 1 Sbollentare la verza in acqua leggermente salata, passarla alla brace e aggiustare di sale e pepe. Crema di zucca, patate e noci di Macadamia 1 Rosolare la cipolla con l'olio e le noci tritate. Aggiungere la zucca e le patate tagliate a dadini, il sale e portare a cottura. Infine aggiungere la panna, frullare e passare al colino cinese. Tenere in caldo a bagnomaria per il servizio. Fondo di rombo all'Aceto Balsamico di Modena Igp 1 Tostare le lische di pesce in forno con una spolverata di farina di riso. Rosolare le verdure con olio evo, aggiungere le lische, l'alga e la passata. Sfumare con il vino e lasciar evaporare. 2 Aggiungere del ghiaccio e far ridurre a metà. Filtrare e far ridurre ancora di 1/3. Passare all'etamina e insaporire con l'aceto balsamico, il Saba e il Marsala.

Assemblaggio finale e servizio 1 Sistemare in un angolo del piatto la dama di rombo. Posizionare qualche spinacino fresco appena saltato e della granella di noci. Versare la crema di zucca con l'aiuto di un cucchiaino. 2 Completare con il fondo di cottura, le erbette e i fiori eduli.

Un secondo piatto elegante e strutturato, che racconta la tradizione italiana attraverso tecnica, equilibrio e grande rispetto della materia prima.