Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:01 | 117601 articoli pubblicati

Rosso di Giacomo Milano: il cocktail tropicale amaricante con Aperol e Campari

Cocktail rosso ispirato alle Americhe: cachaça, Aperol e Campari incontrano maracuya, pompelmo e ibisco. Un equilibrio tra amaro, tropicalità e note floreali, dal profilo vibrante e contemporaneo

Tipologia Cucina: Mixology contemporanea
Categoria: Cocktail
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 180 kcal

24 febbraio 2026 | 10:30
24 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Cachaça
    qb
  • Aperol
    qb
  • Campari
    qb
  • Succo di maracuya
    qb
  • Cordial al pompelmo
    qb
  • Soda all’ibisco
    qb
Il cocktail ROSSO nasce come omaggio liquido alle Americhe (e parte di una serie di drink ispirati ai 5 colori dei cerchi olimpici di Milano Cortina), firmato da Giacomo Milano e proposto presso Da Giacomo Arengario. La struttura aromatica parte dalla cachaça, che introduce una nota vegetale e leggermente funky, subito armonizzata dal dialogo amaricante di Aperol e Campari. Il succo di maracuya conferisce una spinta tropicale e acida, mentre il cordial al pompelmo rifinisce il profilo agrumato con precisione.

Preparazione
1
Un cocktail ispirato alle Americhe che unisce cachaça brasiliana, note amaricanti e frutta tropicale. Il risultato è un equilibrio vibrante che celebra un continente di energia, ritmo e identità in continuo movimento

La soda all’ibisco chiude il sorso con un timbro floreale e leggermente tannico, donando verticalità e un colore rosso intenso coerente con il concept cromatico. Il risultato è un cocktail vibrante, dinamico ed equilibrato, capace di tradurre in chiave sensoriale l’energia e la complessità culturale del continente americano.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
