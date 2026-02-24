Rosso di Giacomo Milano: il cocktail tropicale amaricante con Aperol e Campari

Il cocktail ROSSO nasce come omaggio liquido alle Americhe (e parte di una serie di drink ispirati ai 5 colori dei cerchi olimpici di Milano Cortina), firmato da Giacomo Milano e proposto presso Da Giacomo Arengario. La struttura aromatica parte dalla cachaça, che introduce una nota vegetale e leggermente funky, subito armonizzata dal dialogo amaricante di Aperol e Campari. Il succo di maracuya conferisce una spinta tropicale e acida, mentre il cordial al pompelmo rifinisce il profilo agrumato con precisione.

Preparazione 1 Un cocktail ispirato alle Americhe che unisce cachaça brasiliana, note amaricanti e frutta tropicale. Il risultato è un equilibrio vibrante che celebra un continente di energia, ritmo e identità in continuo movimento

La soda all’ibisco chiude il sorso con un timbro floreale e leggermente tannico, donando verticalità e un colore rosso intenso coerente con il concept cromatico. Il risultato è un cocktail vibrante, dinamico ed equilibrato, capace di tradurre in chiave sensoriale l’energia e la complessità culturale del continente americano.