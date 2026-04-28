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martedì 28 aprile 2026  | aggiornato alle 11:46 | 118871 articoli pubblicati

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Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola

Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola, una ricetta veloce e versatile per la ristorazione. Cremosa, fresca e saporita, unisce ingredienti semplici in un piatto elegante per antipasti moderni

Categoria:
Difficoltà: Bassa
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 15 minuti
Calorie: 240 kcal

28 aprile 2026 | 10:30
Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola
Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola

Rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola

Rotolini di Zucchine Grigliate Bonduelle con prosciutto crudo e robiola, una ricetta veloce e versatile per la ristorazione. Cremosa, fresca e saporita, unisce ingredienti semplici in un piatto elegante per antipasti moderni

Categoria:
Difficoltà: Bassa
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 15 minuti
Calorie: 240 kcal
28 aprile 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Sorì
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
TuttoFood
Sagna
Salomon

I rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola rappresentano una proposta versatile e raffinata, pensata per la ristorazione professionale e per preparazioni veloci ma curate. La base è costituita da zucchine grigliate Bonduelle Food Service, già pronte e rigenerate in forno, che garantiscono consistenza e resa uniforme.

Preparazione
1
Rigenerare le Zucchine Grigliate in forno come riportato sulla confezione e condire con olio, sale e pepe.
2
Montare con le fruste elettriche la robiola con la panna fresca, la buccia di limone grattugiata, il sale e il pepe.
3
Farcire le Zucchine con il prosciutto crudo e la robiola e realizzare un rotolino; essiccare il prosciutto crudo su della carta in forno a microonde per 25 secondi a 800 watt.

La farcitura unisce la cremosità della robiola montata con panna fresca, aromatizzata con buccia di limone, sale e pepe, alla sapidità del prosciutto crudo, creando un equilibrio gustativo completo. La preparazione si chiude con la realizzazione di rotolini compatti e con una decorazione di prosciutto essiccato al microonde, che aggiunge croccantezza e impatto estetico. Il risultato è un antipasto elegante, adatto a buffet, aperitivi strutturati e menu moderni. 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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