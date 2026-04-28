I rotolini di zucchine grigliate con prosciutto crudo e robiola rappresentano una proposta versatile e raffinata, pensata per la ristorazione professionale e per preparazioni veloci ma curate. La base è costituita da zucchine grigliate Bonduelle Food Service, già pronte e rigenerate in forno, che garantiscono consistenza e resa uniforme.

Preparazione 1 Rigenerare le Zucchine Grigliate in forno come riportato sulla confezione e condire con olio, sale e pepe. 2 Montare con le fruste elettriche la robiola con la panna fresca, la buccia di limone grattugiata, il sale e il pepe. 3 Farcire le Zucchine con il prosciutto crudo e la robiola e realizzare un rotolino; essiccare il prosciutto crudo su della carta in forno a microonde per 25 secondi a 800 watt.

La farcitura unisce la cremosità della robiola montata con panna fresca, aromatizzata con buccia di limone, sale e pepe, alla sapidità del prosciutto crudo, creando un equilibrio gustativo completo. La preparazione si chiude con la realizzazione di rotolini compatti e con una decorazione di prosciutto essiccato al microonde, che aggiunge croccantezza e impatto estetico. Il risultato è un antipasto elegante, adatto a buffet, aperitivi strutturati e menu moderni.