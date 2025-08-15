EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 15 agosto 2025  | aggiornato alle 13:13 | 113954 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

La scoperta dell'America: mousse al cioccolato fondente, mango e cacao

La Scoperta dell’America è un dessert ricco e scenografico che unisce mousse al cioccolato fondente, sorbetto al mango, soffice al cioccolato e croccante di arachidi. La ricetta è di Antonio Danise della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 980 kcal

15 agosto 2025 | 10:30
La scoperta dell'America: mousse al cioccolato fondente, mango e cacao
La scoperta dell'America: mousse al cioccolato fondente, mango e cacao

La scoperta dell'America: mousse al cioccolato fondente, mango e cacao

La Scoperta dell’America è un dessert ricco e scenografico che unisce mousse al cioccolato fondente, sorbetto al mango, soffice al cioccolato e croccante di arachidi. La ricetta è di Antonio Danise della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 980 kcal
15 agosto 2025 | 10:30
 
di Antonio Danise
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Mousse al cioccolato fondente Santo Domingo
  • Tuorlo
    80 g
  • Zucchero semolato
    70 g
  • Cioccolato fondente Santo Domingo in gocce
    125 g
  • Panna fresca 35%
    170 g
  • Latte
    150 g
  • Sorbetto al mango
  • Purea di mango
    900 g
  • Zucchero semolato
    30 g
  • EmulsionaMi
    20 g
  • Acqua
    20 g
  • Salsa al mango
  • Purea di mango
    250 g
  • AddensaMi
    2 g
  • Soffice al cioccolato
  • Uova
    200 g
  • Acqua
    15 g
  • Zucchero semolato
    70 g
  • Miele d'acacia
    15 g
  • Farina debole
    20 g
  • Cioccolato fondente Santo Domingo in gocce
    100 g
  • Croccante di arachidi
  • Arachidi
    100 g
  • Zucchero semolato
    150 g
  • Succo di limone
    2 g
  • Finitura
  • Erba limoncina
    qb
  • Decorazioni di cioccolato
    qb
CostaGroup
Parmigiano
Cappa delle Pizze

La Scoperta dell’America è un dessert elaborato e spettacolare che unisce in un unico piatto la profondità aromatica del cioccolato fondente Santo Domingo alla freschezza esotica del mango, con contrasti di consistenze che vanno dal soffice al croccante. La mousse vellutata di cioccolato si accompagna a un sorbetto al mango leggero e rinfrescante, completato da una salsa intensa dello stesso frutto. Il soffice al cioccolato regala morbidezza e calore, mentre il croccante di arachidi aggiunge una nota tostata e golosa.

Preparazione
Mousse al cioccolato fondente Santo Domingo
1
Lavorare i tuorli e lo zucchero con una frusta, fino a imbianchimento. A parte, portare a bollore latte e panna, quindi aggiungere gradualmente al composto precedente, continuando a mescolare.
2
Portare alla temperatura di 82°C, aggiungere il cioccolato fondente in gocce. Amalgamare tino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
3
Dressare il composto all'interno di stampi a forma sferica, abbattere a temperatura negativa e successivamente sformare.
Sorbetto al mango
1
Portare l'acqua e lo zucchero a bollore a fiamma bassa. Aggiungere l'EmulsionaMi e lavorare bene con l'utilizzo di un frullatore ad immersione.
2
Miscelare la purea di mango alla base preparata e lasciar maturare per 24 ore. Versare nella sorbettiera e mantecare.
Salsa al mango
1
In un contenitore cilindrico e con l'ausilio del frullatore ad immersione, miscelare la purea con l'AddensaMi, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
2
Versare la salsa all'interno di uno squeezer e conservare a temperatura positiva tino al momento del servizio.
Soffice al cioccolato
1
Frullare tutti gli ingredienti con il cioccolato precedentemente sciolto. Disporre il composto ottenuto all'interno del sifone, caricare con 2 cartucce e lasciar riposare in frigo a temperatura positiva per almeno 2
ore.
2
Sifonare il composto all'interno di bicchieri biodegradabili e cuocere in microonde a 800w per 40 secondi. Lasciar riposare capovolti, quindi sformare.
Croccante di arachidi
1
Sciogliere e caramellare lo zucchero con il succo di limone, aggiungere le arachidi precedentemente tostate e mescolare.
2
Con l'ausilio di un mattarello, stendere il composto tra 2 fogli di carta da forno. Far raffreddare. Tritare e conservare in luogo asciutto e privo di umidità.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre all'interno del piatto la mousse, il croccante di arachidi, la salsa al mango e il soffice al cioccolato.
Posizionare il sorbetto al mango al centro del soffice al cioccolato. Guarnire con foglie di erba limoncina e decorazioni in cioccolato.

La preparazione richiede circa un’ora di lavoro attivo, distribuito tra diverse tecniche, e lunghi tempi di riposo e maturazione, per un totale di oltre 24 ore. Il risultato è un dessert da ristorazione d’alta gamma, pensato per stupire sia alla vista che al palato, con un apporto energetico di circa 1.200 kcal a porzione. Un viaggio sensoriale, dal Sud America dei cacao pregiati fino ai tropici del mango, che giustifica appieno il suo nome evocativo.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
La scoperta dell'America mousse al cioccolato fondente mango cacaoAntonio Danise
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Parmigiano
Cappa delle Pizze

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 