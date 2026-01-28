Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 28 gennaio 2026

Rotari
STM
Rotari

Secondo di pesce creativo: French toast di rombo con insalatina croccante

French toast di rombo farcito con mousse di pesce e guanciale croccante, servito con insalatina, cipollotto fritto e maionese al lime e arachidi. Un secondo piatto gourmet firmato Francesco Cinquepalmi

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 490 kcal

28 gennaio 2026 | 10:30
28 gennaio 2026 | 10:30
 
di Francesco Cinquepalmi
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Farcia di rombo
  • Rombo
    50 g
  • Seppia
    50 g
  • Panna fresca
    10 g
  • Sale
    5 g
  • Rombo e guanciale
  • Tranci di Rombo da 60 g
    4 n
  • Farcia di rombo
    100 g
  • Fette di pane in cassetta
    8 n
  • Guanciale
    100 g
  • Sale
    10 g
  • Zucchero semolato
    15 g
  • Erba cipollina
    5 g
  • Foglie di sedano
    5 g
  • Burro aromatico
    200 g
  • Insalatina
  • Romanella riccia
    qb
  • Radicchio
    qb
  • Lattuga
    qb
  • Germogli di mais
    qb
  • Indivia belga
    100 g
  • Limone
    30 g
  • Aceto Balsamico di Modena Igp
    5 g
  • Olio evo
    50 g
  • Sale
    qb
  • Cipollotto
    100 g
  • Olio di arachidi
    qb
  • Maionese di lime e arachidi salate
  • Aglio
    50 g
  • Tuorli
    3 n
  • Olio di arachidi
    100 g
  • Lime
    10 g
  • Erba cipollina
    5 g
  • Sale
    2 g
  • Burro di arachidi
    10 g
  • Finitura
  • Arachidi
    qb
Il French toast di rombo e guanciale è un secondo piatto gourmet che unisce tecnica e creatività. Il rombo, delicatamente marinato e farcito con una mousse di pesce e seppia, viene racchiuso nel pane in cassetta e arricchito dal guanciale croccante. La tostatura nel burro aromatico dona rotondità e profumo, mentre l’insalatina fresca con cipollotto fritto bilancia la componente grassa. 

Preparazione
Farcia di rombo
1
Mixare tutti gli ingredienti ben freddi. Setacciare, insaporire e tenere da parte.
Rombo e guanciale
1
Ricavare dei rettangoli di rombo misura 7x3 cm. Mixare lo zucchero con il sale, le foglie di sedano e l'erba cipollina, quindi cospargere il composto sui rettangoli di rombo. Marinare per 30 minuti, sciacquare e asciugare.
2
Assemblare i trench toast con la farcia di rombo, il guanciale tagliato all'affettatrice e il pane raffermo della misura del pesce. Tostare con il burro aromatico prima del servizio.
Insalatina
1
Preparare una misticanza con tutte le insalatine e un dressing di olio evo, Aceto Balsamico di Mondea Igp, limone e sale. Tagliare il ci poi lotto a julienne e friggerlo a 170°C in olio di arachidi.
Maionese di lime e arachidi salate
1
Emulsionare tutti gli ingredienti fino a ottenere una maionese.
Assemblaggio finale e servizio
1
Arrostire e asciugare il trench toast. Servire con l'insalatina condita, la maionese e con l'aggiunta di qualche arachide tritato grossolanamente.

La maionese al lime e arachidi salate aggiunge acidità e carattere, completando un piatto elegante e contemporaneo.

© Riproduzione riservata

 
french toast di rombo rombo gourmet ricetta gourmet pesce alta cucina italiana Nazionale Italiana CuochiFrancesco Cinquepalmi
 
