Il French toast di rombo e guanciale è un secondo piatto gourmet che unisce tecnica e creatività. Il rombo, delicatamente marinato e farcito con una mousse di pesce e seppia, viene racchiuso nel pane in cassetta e arricchito dal guanciale croccante. La tostatura nel burro aromatico dona rotondità e profumo, mentre l’insalatina fresca con cipollotto fritto bilancia la componente grassa.

Preparazione Farcia di rombo 1 Mixare tutti gli ingredienti ben freddi. Setacciare, insaporire e tenere da parte. Rombo e guanciale 1 Ricavare dei rettangoli di rombo misura 7x3 cm. Mixare lo zucchero con il sale, le foglie di sedano e l'erba cipollina, quindi cospargere il composto sui rettangoli di rombo. Marinare per 30 minuti, sciacquare e asciugare. 2 Assemblare i trench toast con la farcia di rombo, il guanciale tagliato all'affettatrice e il pane raffermo della misura del pesce. Tostare con il burro aromatico prima del servizio. Insalatina 1 Preparare una misticanza con tutte le insalatine e un dressing di olio evo, Aceto Balsamico di Mondea Igp, limone e sale. Tagliare il ci poi lotto a julienne e friggerlo a 170°C in olio di arachidi. Maionese di lime e arachidi salate 1 Emulsionare tutti gli ingredienti fino a ottenere una maionese. Assemblaggio finale e servizio 1 Arrostire e asciugare il trench toast. Servire con l'insalatina condita, la maionese e con l'aggiunta di qualche arachide tritato grossolanamente.

La maionese al lime e arachidi salate aggiunge acidità e carattere, completando un piatto elegante e contemporaneo.