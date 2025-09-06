EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il "Semifreddo alle mandorle" della pastry chef Concetta Marino

Semifreddo alle mandorle con mousse di ricotta, crumble croccante e cristalli di gelatina ai fiori d'arancio: un dessert elegante, aromatico e leggero, perfetto per concludere in dolcezza un pranzo o una cena speciale

Tipologia Cucina: dolce
Categoria: dolce
Difficoltà: media
Costo: media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 350 kcal

06 settembre 2025 | 10:30
Semifreddo alle mandorle con mousse di ricotta, crumble di mandorle e cristalli di gelatina e fiori d'arancio
Semifreddo alle mandorle con mousse di ricotta, crumble di mandorle e cristalli di gelatina e fiori d'arancio

Il “Semifreddo alle mandorle” della pastry chef Concetta Marino

Semifreddo alle mandorle con mousse di ricotta, crumble croccante e cristalli di gelatina ai fiori d'arancio: un dessert elegante, aromatico e leggero, perfetto per concludere in dolcezza un pranzo o una cena speciale

Tipologia Cucina: dolce
Categoria: dolce
Difficoltà: media
Costo: media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 350 kcal
06 settembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Per il semifreddo alle mandorle
  • tuorli d'uovo
    3 n
  • zucchero
    100 g
  • panna montata
    240 g
  • mandorle tritate
    150 g
  • Per la mousse alla ricotta
  • ricotta
    200 g
  • panna fresca liquida
    75 g
  • zucchero a velo
    24 g
  • Per il crumble di mandorle
  • mandorle
    30 g
  • zucchero di canna
    50 g
  • farina 00
    100 g
  • miele
    100 g
  • olio di girasole
    qb
  • sale
    qb
  • Per i cristalli di gelatina e fiori d'arancio
  • zucchero
    100 g
  • acqua
    200 ml
  • fogli di colla di pesce
    4 n
  • fiori d'arancio secchi o freschi
    10 g
Un dessert raffinato e aromatico, pensato dalla pastry chef siciliana Concetta Marino, dove il semifreddo alle mandorle incontra la mousse di ricotta, arricchito da un crumble croccante e delicati cristalli di gelatina ai fiori d'arancio. Perfetto per chi cerca un dolce elegante e leggero.

Preparazione
Preparazione del semifreddo alle mandorle
1
Montare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso
2
Aggiungere le mandorle tritate e mescolare delicatamente
3
Incorporare la panna montata con movimenti dal basso verso l'alto
4
Versare il composto negli stampi e lasciare rassodare in freezer per almeno 4-6 ore
Preparazione della mousse alla ricotta
1
Setacciare la ricotta per ottenere una consistenza liscia
2
Aggiungere lo zucchero a velo e mescolare bene
3
Montare la panna e incorporarla alla ricotta con una spatola
4
Conservare in frigorifero fino all'uso
Preparazione del crumble di mandorle
1
In una ciotola, unire farina, mandorle tritate, zucchero di canna e sale
2
Aggiungere miele e olio di girasole, impastando fino a ottenere un composto sabbioso
3
Distribuire su una teglia rivestita di carta forno
4
Cuocere in forno statico a 180°C per 10-12 minuti fino a doratura
5
Lasciare raffreddare e sbriciolare ulteriormente se necessario
Preparazione dei cristalli di gelatina e fiori d'arancio
1
Portare a ebollizione l'acqua con lo zucchero e aggiungere i fiori d'arancio
2
Lasciare in infusione per 10 minuti, poi filtrare il liquido eliminando i fiori
3
Ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda per 5 minuti
4
Strizzarli e aggiungerli allo sciroppo caldo, mescolando fino a scioglimento
5
Versare il liquido su una teglia rivestita con carta forno in uno strato sottile
6
Lasciare raffreddare e poi riporre in frigorifero fino a completa solidificazione
7
Spezzare in piccoli cristalli prima di servire
Montaggio del piatto
1
Disporre il semifreddo alle mandorle al centro del piatto
2
Aggiungere una quenelle di mousse di ricotta accanto
3
Spargere il crumble di mandorle
4
Decorare con i cristalli di gelatina e fiori d'arancio
5
Servire subito e gustare

Un dessert che combina cremosità, croccantezza e freschezza in ogni boccone. Ideale per stupire gli ospiti con un tocco di eleganza e profumi delicati, perfetto da servire in occasioni speciali o cene gourmet.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
agrigento ricetta dolce
 
