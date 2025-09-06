Il “Semifreddo alle mandorle” della pastry chef Concetta Marino

Un dessert raffinato e aromatico, pensato dalla pastry chef siciliana Concetta Marino, dove il semifreddo alle mandorle incontra la mousse di ricotta, arricchito da un crumble croccante e delicati cristalli di gelatina ai fiori d'arancio. Perfetto per chi cerca un dolce elegante e leggero.
Preparazione
Preparazione del semifreddo alle mandorle
Montare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso
Aggiungere le mandorle tritate e mescolare delicatamente
Incorporare la panna montata con movimenti dal basso verso l'alto
Versare il composto negli stampi e lasciare rassodare in freezer per almeno 4-6 ore
Preparazione della mousse alla ricotta
Setacciare la ricotta per ottenere una consistenza liscia
Aggiungere lo zucchero a velo e mescolare bene
Montare la panna e incorporarla alla ricotta con una spatola
Conservare in frigorifero fino all'uso
Preparazione del crumble di mandorle
In una ciotola, unire farina, mandorle tritate, zucchero di canna e sale
Aggiungere miele e olio di girasole, impastando fino a ottenere un composto sabbioso
Distribuire su una teglia rivestita di carta forno
Cuocere in forno statico a 180°C per 10-12 minuti fino a doratura
Lasciare raffreddare e sbriciolare ulteriormente se necessario
Preparazione dei cristalli di gelatina e fiori d'arancio
Portare a ebollizione l'acqua con lo zucchero e aggiungere i fiori d'arancio
Lasciare in infusione per 10 minuti, poi filtrare il liquido eliminando i fiori
Ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda per 5 minuti
Strizzarli e aggiungerli allo sciroppo caldo, mescolando fino a scioglimento
Versare il liquido su una teglia rivestita con carta forno in uno strato sottile
Lasciare raffreddare e poi riporre in frigorifero fino a completa solidificazione
Spezzare in piccoli cristalli prima di servire
Disporre il semifreddo alle mandorle al centro del piatto
Aggiungere una quenelle di mousse di ricotta accanto
Spargere il crumble di mandorle
Decorare con i cristalli di gelatina e fiori d'arancio
Un dessert che combina cremosità, croccantezza e freschezza in ogni boccone. Ideale per stupire gli ospiti con un tocco di eleganza e profumi delicati, perfetto da servire in occasioni speciali o cene gourmet.