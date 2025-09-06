Il “Semifreddo alle mandorle” della pastry chef Concetta Marino

Un dessert raffinato e aromatico, pensato dalla pastry chef siciliana Concetta Marino, dove il semifreddo alle mandorle incontra la mousse di ricotta, arricchito da un crumble croccante e delicati cristalli di gelatina ai fiori d'arancio. Perfetto per chi cerca un dolce elegante e leggero.

Preparazione Preparazione del semifreddo alle mandorle 1 Montare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso 2 Aggiungere le mandorle tritate e mescolare delicatamente 3 Incorporare la panna montata con movimenti dal basso verso l'alto 4 Versare il composto negli stampi e lasciare rassodare in freezer per almeno 4-6 ore Preparazione della mousse alla ricotta 1 Setacciare la ricotta per ottenere una consistenza liscia 2 Aggiungere lo zucchero a velo e mescolare bene 3 Montare la panna e incorporarla alla ricotta con una spatola 4 Conservare in frigorifero fino all'uso Preparazione del crumble di mandorle 1 In una ciotola, unire farina, mandorle tritate, zucchero di canna e sale 2 Aggiungere miele e olio di girasole, impastando fino a ottenere un composto sabbioso 3 Distribuire su una teglia rivestita di carta forno 4 Cuocere in forno statico a 180°C per 10-12 minuti fino a doratura 5 Lasciare raffreddare e sbriciolare ulteriormente se necessario Preparazione dei cristalli di gelatina e fiori d'arancio 1 Portare a ebollizione l'acqua con lo zucchero e aggiungere i fiori d'arancio 2 Lasciare in infusione per 10 minuti, poi filtrare il liquido eliminando i fiori 3 Ammollare i fogli di colla di pesce in acqua fredda per 5 minuti 4 Strizzarli e aggiungerli allo sciroppo caldo, mescolando fino a scioglimento 5 Versare il liquido su una teglia rivestita con carta forno in uno strato sottile 6 Lasciare raffreddare e poi riporre in frigorifero fino a completa solidificazione 7 Spezzare in piccoli cristalli prima di servire Montaggio del piatto 1 Disporre il semifreddo alle mandorle al centro del piatto 2 Aggiungere una quenelle di mousse di ricotta accanto 3 Spargere il crumble di mandorle 4 Decorare con i cristalli di gelatina e fiori d'arancio 5 Servire subito e gustare

Un dessert che combina cremosità, croccantezza e freschezza in ogni boccone. Ideale per stupire gli ospiti con un tocco di eleganza e profumi delicati, perfetto da servire in occasioni speciali o cene gourmet.