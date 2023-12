L'autentica pizza siciliana, tipica delle feste di Natale diventa un percorso di assaggi da Saccharum, pizzeria ad Altavilla Milicia di Gioacchino Gargano

Sfincione bianco bagherese.

L'autentica pizza siciliana, tipica delle feste di Natale diventa un percorso di assaggi da Saccharum, pizzeria ad Altavilla Milicia di Gioacchino Gargano.

INGREDIENTI per 4 persone:

IMPASTO

Farina 0 kg 800

Farina di grano duro 200g

lievito di birra (20 grammi) oppure lievito madre maturo pronto per panificare 200g

650g acqua

25g sale

20 g olio di oliva extravergine

FARCITURA

1kg di cipolla bianca meglio se scalogno

1/2 kg tuma

250g acciuga dì aspra

1/2 kg ricotta di pecora

500g mollica fresca

Origano cannella

PROCEDIMENTO

Iniziate setacciando le farine, e procedendo ad impastare aggiungendo poco a poco l'acqua calda dove avrete sciolto il lievito di birra, aggiungere il sale e la restante acqua e continuare ad impastare aggiungendo anche l'olio. Quando l'impasto sarà perfettamente omogeneo lasciatelo riposare per almeno 2 ore al caldo, aiutandovi con delle coperte. Se avete usato il lievito di birra basteranno due ore, aspettate invece fino al raddoppiamento del volume dell'impasto (fino a 48 ore) se avete usato il lievito madre.



Scaldate in casseruola un paio di cucchiai di olio e fate sciogliere qualche filetto di acciughe, mettete la cipolla tagliata a fette non troppo sottili e fate stufare, quando sarà molto morbida e ben cotta spegnete il fuoco.



Stendete bene l'impasto su una teglia da sfincione con i bordi alti e procedete per prima cosa con le acciughe, fatele a piccoli pezzi e poggiatele sulla pasta cruda con una leggera pressione del dito. Poi cospargete tutto con le cipolle stufate, seguite poi con i pezzetti di tuma e la ricotta a cucchiaiate, cospargete tutto con origano, pangrattato, un pizzico di cannella e un giro di olio extra vergine d'oliva e mettere in forno a 220 gradi per 50 minuti.

