Spaghetti alle vongole con pesto di aglio orsino

La primavera porta con sé nuovi sapori e ingredienti di stagione, come l’aglio orsino, una pianta selvatica dal gusto delicato e dalle straordinarie proprietà benefiche. In questa ricetta dello chef Filippo Sinisgalli, il suo aroma inconfondibile incontra la sapidità delle vongole in un primo piatto raffinato ed equilibrato.

Preparazione 1 Per realizzare il pesto di aglio orsino frullate aglio orsino, pecorino, olio, pinoli nel mixer e tenete in barattolo sterile coperto di olio. 2 Fate aprire le vongole in padella, sgusciatele, tenetene da parte qualcuna per l’impiattamento e frullate il resto con olio evo e l’acqua delle vongole. 3 Cuocete la pasta, scolatela al dente e saltatela con la salsa di vongole. 4 Aggiungete 4 cucchiai di pesto di aglio orsino, limone grattugiato e qualche vongola intera.

Gli spaghetti vengono avvolti da una crema di vongole e arricchiti dal pesto di aglio orsino, per un’esplosione di gusto che celebra la tradizione mediterranea con un tocco innovativo. Perfetti per chi ama la cucina genuina e stagionale.