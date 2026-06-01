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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 01 giugno 2026  | aggiornato alle 14:03 | 119551 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Brodetto Fest

Spaghetti tiepidi, erbe amare, storione e le sue ouova

Spaghetti tiepidi con clorofilla di erbe amare, storione affumicato e caviale. Un primo gourmet firmato Alberto Quadrio che unisce note vegetali, sapidità marina e grande eleganza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 360 minuti
Calorie: 520 kcal

01 giugno 2026 | 10:30
Spaghetti tiepidi, erbe amare, storione e le sue ouova
Spaghetti tiepidi, erbe amare, storione e le sue ouova

Spaghetti tiepidi, erbe amare, storione e le sue ouova

Spaghetti tiepidi con clorofilla di erbe amare, storione affumicato e caviale. Un primo gourmet firmato Alberto Quadrio che unisce note vegetali, sapidità marina e grande eleganza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 360 minuti
Calorie: 520 kcal
01 giugno 2026 | 10:30
 
di Alberto Quadrio
L'Albereta di Erbusco (Bs)
Ingredienti
Dosi per:
  • Spaghetti Metodo Massi
    240 g
  • Storione affumicato
    100 g
  • Polline non pastorizzato
    qb
  • Caviale Asetra Cru Caviar
    60 g
  • Caviale croccante
    8 g
  • Radice di rafano
    1 n
  • Petali di crisantemo
    qb
  • Erbe amare
    qb
  • Senapi
    qb
  • Plancton
    qb
  • Per la clorofilla
  • Erbe amare del momento (tarassaco, foglie di senape, foglie di rafano, cicoria, San Pietro)
    2000 g
  • Per il dressing
  • Succo di frutto della passione
    250 ml
  • Succo di zenzero
    5 g
  • Olio evo
    50 ml
  • Sale
    3 g
  • Pepe bianco
    2 g
  • Per i semi di senape
  • Acqua
    500 ml
  • Senape
    40 g
  • Zucchero
    130 g
Bonduelle
Grandi Molini Italiani
MWMKT crociera
Consorzio Garda Doc
Galbani
Perrier Jouet

Gli spaghetti tiepidi con erbe amare e storione affumicato firmati da Alberto Quadrio de L’Albereta di Erbusco (Bs) rappresentano un piatto di alta cucina contemporanea che unisce eleganza, tecnica e ricerca sulle materie prime. Una ricetta raffinata, costruita sull’equilibrio tra note vegetali, sapidità marina e profondità aromatica. Gli spaghetti Metodo Massi vengono avvolti da una clorofilla intensa ottenuta da erbe amare stagionali come tarassaco, cicoria, foglie di senape e rafano, che regalano al piatto freschezza, complessità e un carattere verde vibrante. Lo storione affumicato aggiunge morbidezza e delicate sfumature affumicate, mentre il Caviale Asetra e il caviale croccante amplificano la componente sapida e iodica.

Preparazione
Per la clorofilla
1
Frullare le erbe con acqua abbondante e ghiaccio. Filtrare e portare dolcemente a 62°, una volta separata la clorofilla abbattere velocemente.
Per il dressing
1
Frullare tutti gli ingredienti insieme tranne l’olio. Montare la base con l’olio, ottenendo un’emusione.
Per la cottura dei semi di senape
1
Mettere sottovuoto gli ingredienti e cuocere per 5 ore a 60°C.
Per la pasta
1
Tagliare a losanghe lo storione affumicato, cuocere spaghetti Metodo Massi. In una bowl condire con la clorofilla.
2
Disporre al centro del piatto con l’ausilio di un coppapasta, disporre irregolarmente lo storione e spolverare di plancton.
3
Proseguire con polline, rafano, caviale Imperial, caviale croccante e terminare con le erbe o i fiori di crisantemo.
4
Servire con il dressing con i semi di senape in modo circolare.

A completare il piatto intervengono elementi aromatici e floreali come polline non pastorizzato, rafano fresco, petali di crisantemo e plancton, che contribuiscono a creare una composizione sofisticata e multisensoriale. Il dressing al frutto della passione e zenzero dona infine acidità e tensione gustativa, bilanciando la ricchezza degli ingredienti con una piacevole nota esotica. 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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