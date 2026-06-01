Spaghetti tiepidi, erbe amare, storione e le sue ouova

Gli spaghetti tiepidi con erbe amare e storione affumicato firmati da Alberto Quadrio de L’Albereta di Erbusco (Bs) rappresentano un piatto di alta cucina contemporanea che unisce eleganza, tecnica e ricerca sulle materie prime. Una ricetta raffinata, costruita sull’equilibrio tra note vegetali, sapidità marina e profondità aromatica. Gli spaghetti Metodo Massi vengono avvolti da una clorofilla intensa ottenuta da erbe amare stagionali come tarassaco, cicoria, foglie di senape e rafano, che regalano al piatto freschezza, complessità e un carattere verde vibrante. Lo storione affumicato aggiunge morbidezza e delicate sfumature affumicate, mentre il Caviale Asetra e il caviale croccante amplificano la componente sapida e iodica.

Preparazione Per la clorofilla 1 Frullare le erbe con acqua abbondante e ghiaccio. Filtrare e portare dolcemente a 62°, una volta separata la clorofilla abbattere velocemente. Per il dressing 1 Frullare tutti gli ingredienti insieme tranne l’olio. Montare la base con l’olio, ottenendo un’emusione. Per la cottura dei semi di senape 1 Mettere sottovuoto gli ingredienti e cuocere per 5 ore a 60°C. Per la pasta 1 Tagliare a losanghe lo storione affumicato, cuocere spaghetti Metodo Massi. In una bowl condire con la clorofilla. 2 Disporre al centro del piatto con l’ausilio di un coppapasta, disporre irregolarmente lo storione e spolverare di plancton. 3 Proseguire con polline, rafano, caviale Imperial, caviale croccante e terminare con le erbe o i fiori di crisantemo. 4 Servire con il dressing con i semi di senape in modo circolare.

A completare il piatto intervengono elementi aromatici e floreali come polline non pastorizzato, rafano fresco, petali di crisantemo e plancton, che contribuiscono a creare una composizione sofisticata e multisensoriale. Il dressing al frutto della passione e zenzero dona infine acidità e tensione gustativa, bilanciando la ricchezza degli ingredienti con una piacevole nota esotica.