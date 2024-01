Spaghettoni ai tre pomodori

Spaghettoni ai tre pomodori.

Semplicità e genuinità sono gli ingredienti della ricetta di Massimo Piccolo del Flora Restaurant, che propone un piatto che ben coniughi tradizione e sapori confortevoli, ma anche attento alla linea.

Ingredienti per 4 persone:

180 g di spaghettoni Felicetti

10 g di aglio

120 g di pomodorini del Piennolo

120 g pomodorini gialli della valle Telesina

120 g di pomodorini pachino

8 foglie di basilico

qb sale fino

90 ml di Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tuffare i pomodori pachino in acqua bollente per otto minuti, tagliarli in due parti e pelarli. Mettere da parte. In una larga padella mettere l’olio e l’aglio. Quando sarà imbiondito togliere l’aglio dalla padella e unire due foglie di basilico. Aggiungere il pomodoro del Piennolo, dopo un minuto unire il pomodoro giallo e dopo un altro minuto i pomodori pachino. Lasciare cuocere insieme i pomodori per circa otto minuti aggiungendo il restante basilico e il sale. Scolare gli spaghettoni ancora al dente e finire la cottura per due minuti nella salsa in modo che il tutto si amalgami bene. Unire un filo di olio e servire immediatamente.

