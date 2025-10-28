Gli spaventosi ma buonissimi... Donut di Halloween!

La loro soffice base fritta, ricoperta da una glassa arancione brillante e decorata con ragnatele di cioccolato fondente, conquisterà grandi e piccini. Sono ideali per buffet tematici, merende autunnali o semplicemente per divertirsi in cucina durante la notte più stregata dell’anno.

Preparazione Prepara l'impasto 1 Sciogli il lievito nel latte tiepido con un cucchiaino di zucchero e lascia riposare 10 minuti. In una ciotola capiente, mescola la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungi l’uovo, la vaniglia, il burro morbido e il latte con il lievito. 2 Impasta fino a ottenere un composto liscio ed elastico (circa 10 minuti). Copri con pellicola e lascia lievitare in un luogo tiepido per circa 1–2 ore, finché raddoppia di volume. Forma i donut 1 Stendi l’impasto su un piano infarinato a circa 1,5 cm di spessore. Ricava dei dischi con un coppapasta (8–10 cm di diametro) e un foro centrale (2–3 cm). Disponili su carta da forno e lascia lievitare ancora 30–40 minuti. Friggi i donut 1 Scalda l’olio a 170–175°C. Friggi 2–3 donut alla volta per circa 1 minuto per lato, finché diventano dorati. Scolali su carta assorbente e lasciali raffreddare. Glassa arancione 1 In una ciotola, mescola lo zucchero a velo con il latte poco alla volta fino a ottenere una glassa densa ma fluida. Aggiungi il colorante arancione e mescola bene. Immergi la parte superiore dei donut nella glassa e lascia solidificare su una griglia. Ragnatela di cioccolato 1 Sciogli il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria o nel microonde. Trasferiscilo in una sac à poche con beccuccio fine (o in un sacchetto con un piccolo foro). Disegna dei cerchi concentrici sul donut, poi, con uno stuzzicadenti, trascina il cioccolato dal centro verso l’esterno per creare l’effetto ragnatela. Decorazioni extra (facoltative) 1 - Piccole decorazioni di zucchero (ragni, occhi, zucche)

- Mini streghette o cappellini di zucchero

- Spolverata di zucchero glitterato

Con pochi ingredienti e un pizzico di creatività, potrai portare in tavola un dolce da paura - letteralmente!