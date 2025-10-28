Menu Apri login
Gli spaventosi ma buonissimi... Donut di Halloween!

Questi deliziosi donut di Halloween sono perfetti per aggiungere un tocco spaventoso (ma dolcissimo!) alla tua festa. Ideal per grandi e piccoli, del resto, chi non ama le deliziose ciambelle fritte?

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 110 minuti
Calorie: 290 kcal

28 ottobre 2025 | 10:30
28 ottobre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina 00
    300 g
  • Lievito di birra secco
    7 g
  • Latte tiepido
    120 ml
  • Zucchero
    50 g
  • Sale
    qb
  • Estratto di vaniglia
    2 g
  • Per friggere
  • Olio di semi di arachide
    qb
  • Per la glassa
  • Zucchero a velo
    150 g
  • Latte
    30 ml
  • Colorante arancione
    qb
  • Aroma di arancia
    qb
  • Per le ragnatele
  • Cioccolato fondente
    50 g
  • Burro
    qb
La loro soffice base fritta, ricoperta da una glassa arancione brillante e decorata con ragnatele di cioccolato fondente, conquisterà grandi e piccini. Sono ideali per buffet tematici, merende autunnali o semplicemente per divertirsi in cucina durante la notte più stregata dell’anno.

Preparazione
Prepara l'impasto
1
Sciogli il lievito nel latte tiepido con un cucchiaino di zucchero e lascia riposare 10 minuti. In una ciotola capiente, mescola la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungi l’uovo, la vaniglia, il burro morbido e il latte con il lievito.
2
Impasta fino a ottenere un composto liscio ed elastico (circa 10 minuti). Copri con pellicola e lascia lievitare in un luogo tiepido per circa 1–2 ore, finché raddoppia di volume.
Forma i donut
1
Stendi l’impasto su un piano infarinato a circa 1,5 cm di spessore. Ricava dei dischi con un coppapasta (8–10 cm di diametro) e un foro centrale (2–3 cm). Disponili su carta da forno e lascia lievitare ancora 30–40 minuti.
Friggi i donut
1
Scalda l’olio a 170–175°C. Friggi 2–3 donut alla volta per circa 1 minuto per lato, finché diventano dorati. Scolali su carta assorbente e lasciali raffreddare.
Glassa arancione
1
In una ciotola, mescola lo zucchero a velo con il latte poco alla volta fino a ottenere una glassa densa ma fluida. Aggiungi il colorante arancione e mescola bene. Immergi la parte superiore dei donut nella glassa e lascia solidificare su una griglia.
Ragnatela di cioccolato
1
Sciogli il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria o nel microonde. Trasferiscilo in una sac à poche con beccuccio fine (o in un sacchetto con un piccolo foro). Disegna dei cerchi concentrici sul donut, poi, con uno stuzzicadenti, trascina il cioccolato dal centro verso l’esterno per creare l’effetto ragnatela.
Decorazioni extra (facoltative)
1
- Piccole decorazioni di zucchero (ragni, occhi, zucche)
- Mini streghette o cappellini di zucchero
- Spolverata di zucchero glitterato

Con pochi ingredienti e un pizzico di creatività, potrai portare in tavola un dolce da paura - letteralmente!

 
 

