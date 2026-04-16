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giovedì 16 aprile 2026  | aggiornato alle 11:19 | 118655 articoli pubblicati

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Spuma di cheesecake ai lamponi: ricetta veloce e professionale

Spuma di cheesecake ai lamponi in versione trifle: un dessert moderno, veloce e scenografico. Texture cremose e croccanti si uniscono a note fresche e acide, perfetto per la ristorazione

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Basso
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 85 minuti
Calorie: 320 kcal

16 aprile 2026 | 10:25
Spuma di cheesecake ai lamponi: ricetta veloce e professionale
Spuma di cheesecake ai lamponi: ricetta veloce e professionale

Spuma di cheesecake ai lamponi: ricetta veloce e professionale

Spuma di cheesecake ai lamponi in versione trifle: un dessert moderno, veloce e scenografico. Texture cremose e croccanti si uniscono a note fresche e acide, perfetto per la ristorazione

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Basso
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 85 minuti
Calorie: 320 kcal
16 aprile 2026 | 10:25
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Trifle
  • Debic Cheesecake
    300 g
  • Purea di lamponi
    100 g
  • Spuma
  • Debic Cheesecake
    300 g
  • Purea di lamponi
    200 g
  • Guarnizione
  • Crumble di lamponi
    50 g
  • Lamponi freschi
    20 g
  • Gel di lamponi
    50 g
  • Lamponi liofilizzati
    10 g
  • Rametti di crescione
    10 n
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Nel lavoro quotidiano in cucina, il tempo è una risorsa preziosa. Ridurre passaggi, semplificare le lavorazioni e limitare le variabili significa lavorare con maggiore fluidità, gestire meglio il servizio e affrontare ogni preparazione con più controllo e creatività. È da questa esigenza concreta che nasce la proposta Debic: soluzioni, come questa ricetta, pensate per alleggerire i processi operativi, garantire risultati costanti e supportarti nella gestione efficiente del lavoro, anche nei momenti di maggiore intensità. Scopri qui i trend delle cheesecake.

Preparazione
1
Tieni la bottiglia di Cheesecake sotto l'acqua calda per almeno 20 secondi per liberarne il contenuto.
Per il trifle
1
Sciogli Cheesecake sul fuoco. Aggiungi la purea di lamponi e mescola bene. Disponi uno strato in ogni bicchiere e metti in frigo.
Per la spuma
1
Sciogli Cheesecake e mescolala con la purea di lamponi. Trasferisci il composto in un sifone da ½ litro e aera con 1 cartuccia di gas. Riponi in congelatore.
Finitura
1
Rifinisci i bicchieri con il crumble, i lamponi freschi e il gel di lamponi e versaci sopra la spuma. Decora con i lamponi liofilizzati e il crescione al miele.

Il dolce si struttura su due livelli: un trifle cremoso e avvolgente, arricchito dalla freschezza acidula della purea di lamponi, e una spuma leggera e ariosa ottenuta con sifone, che conferisce eleganza e leggerezza al palato. La finitura gioca su texture e contrasti: il crumble aggiunge croccantezza, i lamponi freschi e liofilizzati intensificano il profilo aromatico, mentre il gel completa il dessert con una nota lucida e tecnica. Il risultato è una proposta moderna, versatile e replicabile, ideale per ristorazione e banqueting.

Clicca qui per scoprire altre ricette.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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