Strudel di mele con crema catalana, arancia e zenero

Strudel di mele con crema catalana

Strudel di mele con crema catalana.

Girasole di strudel di mele con crema catalana alle mele, cannella, arancia e zenzero accompagnato da una crema inglese al passito

Per la crema catalana alle mele, arancia e zenzero

panna 500 ml

purea di mele 500 ml

dadolata di mele cotte sottovuoto 100 g

uvetta sultanina 50 g

semi di zucca decorticati tostati 50 g

buccia di arancia grattugiata 5 g

Carte d’Or preparato in polvere per Crema Catalana 516 g

cannella

Per la gelatina di arance, mango e zenzero

succo di arancia 200 ml

coulis di mango 300 g

Carte D’Or Base Neutra Gelatina 100 g

zucchero 100 g

zenzero grattugiato fresco 20 g

Per la pasta frolla

farina 300 g

burro morbido 225 g

zucchero a velo 100 g

albumi freschi 15 g

sale fino 1 g

Per la crema inglese al Passito

latte 400 ml

panna fresca 100 ml

tuorli 150 g

Passito 30 g

Maizena amido di mais 22 g

vaniglia

Per l'assemblaggio finale

dadolata di mele cotte sottovuoto 100 g

fiori eduli

semi di zucca

polvere di cannella

Preparazione

Per la crema catalana alle mele, arancia e zenzero

Versare il contenuto di una busta di Carte d’Or Preparato per Crema Catalana in un recipiente e aggiungere la buccia d’arancia grattugiata. Unire la purea di mele e la panna. Stemperare con una frusta fino al dissolvimento della polvere. Aggiungere i semi di zucca, l’uvetta, la cannella e la dadolata di mele cotte. Lasciare rapprendere in frigorifero per 30 minuti.

Per la gelatina di arance, mango e zenzero

Miscelare coulis di mango con il succo d’ arancia, lo zenzero e lo zucchero; scaldare il tutto fino alla temperatura di 50°C ed aggiungere Carte d’Or Base Neutra Gelatina. Dissolvere le polveri, lasciare riposare il liquido qualche minuto e versare in uno stampo a forma di margherita. Abbattere di temperatura a positivo.

Per la pasta frolla

In una planetaria montare con il gancio a foglia il burro e lo zucchero, la farina setacciata e il sale. Unire l’albume fresco. Stendere la frolla tra due fogli di carta da forno sottili e tagliare dei dischi della forma desiderata. Rivestire gli stampi a forma di girasole. Farcirli con la catalana, chiuderli con uno strato di pasta frolla e cuocere a 150°C per 20 minuti.

Per la crema inglese al passito

Miscelare tutti gli ingredienti e portare a bollore. Unire il Passito, emulsionare con un mixer e filtrare. Abbattere e lasciar raffreddare.

Per l'assemblaggio finale

Alla base del piatto posizionare la crema inglese, sovrapporre la gelatina di arancia ed infine il girasole di pasta frolla, decorare con fiori eduli, dadolata di mele cotte e polvere di cannella.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.