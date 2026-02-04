Süpa Sciücia: la zuppa valtellinese del Buon Ricordo

La Süpa Sciücia è una delle espressioni più autentiche della cucina valtellinese, un piatto povero solo in apparenza, capace di raccontare territorio, stagioni e memoria contadina. Protagonista è la brasciadela di segale, pane simbolo della valle, che viene rinvigorito dal brodo caldo e impreziosito dal Casera D.O.P. giovane e stagionato, in un gioco di consistenze e sapori profondi. Il burro fuso con cipolla imbiondita completa il piatto con note avvolgenti e aromatiche, trasformando ingredienti essenziali in una zuppa ricca e confortante.

Preparazione 1 Tagliare a tocchetti il pane di segale e sistemarli in piccole zuppiere monoporzione, a strati alterni con il formaggio Casera Dop tagliato a fettine sottili. 2 Finire con il Parmigiano Reggiano e ricoprire il tutto con il brodo bollente e lasciare riposare per pochi minuti. 3 A parte imbiondire la cipolla nel burro e versare il tutto sulla zuppa. 4 Guarnire a piacere con un rametto di salvia o pancetta croccante.

Servita alla Trattoria Altavilla di Bianzone (So), la Süpa Sciücia è un piatto del Buon Ricordo, testimone di una tradizione gastronomica che resiste al tempo e celebra la cultura alpina.