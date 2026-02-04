Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 04 febbraio 2026  | aggiornato alle 12:45 | 117189 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Süpa Sciücia: la zuppa valtellinese del Buon Ricordo

Una zuppa che è divenuta simbolo della Valtellina, la Süpa Sciücia unisce pane di segale, Casera Dop e brodo caldo. Un piatto del Buon Ricordo che racconta la cucina alpina più autentica e la memoria del territorio

Tipologia Cucina: Valtellinese
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 550 kcal

04 febbraio 2026 | 10:30
Süpa Sciücia: la zuppa valtellinese del Buon Ricordo
Süpa Sciücia: la zuppa valtellinese del Buon Ricordo

Süpa Sciücia: la zuppa valtellinese del Buon Ricordo

Una zuppa che è divenuta simbolo della Valtellina, la Süpa Sciücia unisce pane di segale, Casera Dop e brodo caldo. Un piatto del Buon Ricordo che racconta la cucina alpina più autentica e la memoria del territorio

Tipologia Cucina: Valtellinese
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 550 kcal
04 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Brasciadela di segale secca (pane tipico Valtellinese a forma di cimbella piatta)
    400 g
  • Burro
    100 g
  • Casera Dop giovane
    50 g
  • Casera Dop stagionato
    150 g
  • Parmigiano Reggiano Dop grattugiato
    10 g
  • Brodo
    1000 ml
  • Cipolla bionda
    1 n
Horeca Expoforum
TuttoFood
Bonduelle
Beer and Food
Sana
Per dell'Emilia Romagna

La Süpa Sciücia è una delle espressioni più autentiche della cucina valtellinese, un piatto povero solo in apparenza, capace di raccontare territorio, stagioni e memoria contadina. Protagonista è la brasciadela di segale, pane simbolo della valle, che viene rinvigorito dal brodo caldo e impreziosito dal Casera D.O.P. giovane e stagionato, in un gioco di consistenze e sapori profondi. Il burro fuso con cipolla imbiondita completa il piatto con note avvolgenti e aromatiche, trasformando ingredienti essenziali in una zuppa ricca e confortante. 

Preparazione
1
Tagliare a tocchetti il pane di segale e sistemarli in piccole zuppiere monoporzione, a strati alterni con il formaggio Casera Dop tagliato a fettine sottili.
2
Finire con il Parmigiano Reggiano e ricoprire il tutto con il brodo bollente e lasciare riposare per pochi minuti.
3
A parte imbiondire la cipolla nel burro e versare il tutto sulla zuppa.
4
Guarnire a piacere con un rametto di salvia o pancetta croccante.

Servita alla Trattoria Altavilla di Bianzone (So), la Süpa Sciücia è un piatto del Buon Ricordo, testimone di una tradizione gastronomica che resiste al tempo e celebra la cultura alpina.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Süpa Sciücia cucina valtellinese zuppa tradizionale pane di segale Casera DOP ricette alpine piatti del Buon Ricordo cucina lombarda zuppe di pane tradizione gastronomica
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Horeca Expoforum
TuttoFood
Bonduelle
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026