Tagliatelle ai porcini con Fontina Dop e crema di prezzemolo: la ricetta di Eugenio Boer

Tagliatelle fresche ai porcini con fonduta di Fontina Dop d’Alpeggio e crema di prezzemolo: un primo piatto elegante e avvolgente firmato da Eugenio Boer, dove bosco, latte e freschezza vegetale trovano perfetto equilibrio

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 520 kcal

22 dicembre 2025 | 10:30
22 dicembre 2025 | 10:30
 
di Eugenio Boer
Ristorante [bu:r]
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta fresca ai funghi porcini
  • Farina 00
    300 g
  • Polvere di porcini essiccati
    10 g
  • Uovo di Selva
    1 n
  • Tuorlo di Selva
    3 n
  • Sale
    qb
  • Fonduta di Fontina Dop Alpeggio
  • Fontina Dop Alpeggio
    400 g
  • Latte intero fresco
    400 g
  • Tuorlo di Selva
    2 n
  • Crema di prezzemolo
  • Prezzemolo
    100 g
  • Olio extravergine di oliva taggiasca
    10 g
Le tagliatelle ai funghi porcini, Fontina Dop d’Alpeggio e crema di prezzemolo firmate da Eugenio Boer rappresentano una sintesi raffinata tra tecnica, territorio e gusto. La pasta fresca, arricchita dalla polvere di porcini, sprigiona profumi boschivi già alla stesura, mentre la fonduta di Fontina Dop d’Alpeggio dona rotondità e profondità grazie alla sua cremosità naturale e al latte fresco. 

Preparazione
Per la pasta fresca ai funghi porcini
1
Mettere in planetaria con gancio a foglia la farina e la polvere di porcini, incorporare l’uovo e i tuorli dopo averli battuti un attimo con il sale.
2
Fuori dalla planetaria stendere la pasta e impastarla con le mani sino a rendere l’impasto completamente liscio, avvolgere in pellicola e far riposare in frigo per un paio d’ore.
3
Tirarla fuori stenderla con il mattarello aiutandosi con un po’ di farina di semola di grano duro Senatore Cappelli sino ad ottenere una sfoglia sottile arrotolare e tagliare con un coltello, srotolare subito la pasta e fate le porzioni.
Fonduta di Fontina Dop Alpeggio
1
Tagliate la fontina a dadini e mettetela in bicchiere capiente nel mentre portate a bollore il latte e versatelo sulla fontina. Aiutandovi con un frullatore ad immersione incorporate i due tuorli in questo modo otterrete un fonduta liscia e saporita.
Crema di prezzemolo
1
Portare a bollore un pentolino di acqua con poco sale, sfogliare nel mentre il prezzemolo sbollentarlo per pochi secondi raffreddarlo velocemente strizzarlo bene ma non troppo mettere in un bicchiere per frullarlo con il frullatore ad immersione e incorporare l’olio, passare poi al setaccio fine.
Impiattamento
1
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata sino a che le tagliatelle non saranno a galla. Mettere in una bowl la fonduta che avrete mantenuto calda mantecare la pasta con una noce di burro di malga impiattare e mettere qualche cucchiaio di crema di prezzemolo.

A bilanciare il piatto interviene la crema di prezzemolo, brillante e vegetale, che alleggerisce l’insieme con una nota erbacea elegante. Un primo piatto di apparente semplicità che rivela una costruzione precisa, dove ogni elemento dialoga in armonia, esprimendo una cucina contemporanea, tecnica e profondamente legata alla materia prima.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tagliatelle ai porcini pasta fresca fatta in casa fontina dop alpeggio ricetta eugenio boer primo piatto gourmet cucina italiana contemporanea fonduta di fontina crema di prezzemolo ristorante bur milano pasta all’uovo
 
