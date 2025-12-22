Tagliatelle ai porcini con Fontina Dop e crema di prezzemolo: la ricetta di Eugenio Boer Tagliatelle fresche ai porcini con fonduta di Fontina Dop d’Alpeggio e crema di prezzemolo: un primo piatto elegante e avvolgente firmato da Eugenio Boer, dove bosco, latte e freschezza vegetale trovano perfetto equilibrio