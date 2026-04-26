Tagliatelle di calamaro, cremoso di cannellini e pepe di Timut

Le tagliatelle di calamaro con cremoso di cannellini e pepe di Timut, firmate Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi, rappresentano una sintesi raffinata di tecnica, leggerezza e ricerca aromatica. Un piatto che gioca sull’equilibrio tra mare e terra, valorizzando ingredienti semplici attraverso lavorazioni precise e contemporanee. Il calamaro, tagliato finemente a mo’ di tagliatella, diventa protagonista di una preparazione essenziale, esaltata da una breve marinatura che ne preserva consistenza e freschezza. Il condimento a base di olio extravergine, scorza di lime e pepe di Timut aggiunge complessità e vivacità al profilo gustativo.

Preparazione Per il cremoso di cannellini 1 Frullare i cannellini già cotti in un mixer con un pizzico di sale e circa 3 cucchiai della loro acqua di cottura, fino a ottenere una crema liscia. 2 A parte, in un pentolino, versare dell’olio extravergine di oliva, aggiungere il rosmarino e lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato. Portare in infusione a fuoco dolce per circa 5 minuti, evitando che l’olio raggiunga temperature troppo elevate. 3 Filtrare l’olio aromatizzato e unirlo alla crema di cannellini. Frullare nuovamente fino a ottenere una consistenza setosa e omogenea. Regolare di sale se necessario. Per le tagliatelle di calamaro 1 Scongelare le tagliatelle di calamaro in frigorifero. Una volta pronte, condirle con olio extravergine di oliva, fiocchi di sale, pepe di Timut e scorza di lime grattugiata. Mescolare delicatamente con l’aiuto di una pinza e lasciare marinare per circa 5 minuti. Impiattamento 1 Disporre sul piatto tre quenelle o punti di crema di cannellini. Adagiare sopra, con l’aiuto di una pinza, tre piccoli nidi di tagliatelle di calamaro. Completare con qualche germoglio fresco e un filo di olio extravergine di oliva

A fare da contrappunto, il cremoso di cannellini: una base vellutata e avvolgente, arricchita da un olio aromatizzato al rosmarino e aglio, che dona profondità senza appesantire. La componente vegetale dialoga armoniosamente con la delicatezza del calamaro, creando un contrasto elegante tra struttura e freschezza. L’impiattamento, curato nei dettagli con quenelle di crema, nidi di calamaro e germogli freschi, completa una proposta dall’estetica pulita e contemporanea, perfetta per una cucina d’autore che punta su equilibrio, stagionalità e precisione.