Tagliolino granchio, basilico e pomodoro piccadilly di William Anzidei

Un piatto che racchiude tutta la freschezza del mare e il profumo dell’estate mediterranea in questa ricetta di William Anzidei del Ristorante Les Étoiles dell'Hotel Atlante Star di Roma

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 560 kcal

14 agosto 2025 | 10:30
di William Anzidei
Ristorante Les Ètoiles - Hotel Atlante Star di Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Granchio
    3 n
  • Tagliolini
    400 g
  • Pomodori piccadilly
    500 g
  • Brodo di pesce
    500 ml
  • Basilico fresco
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Scalogno
    1 n
  • Spicchio d'aglio
    4 n
  • Brandy
    qb
I Tagliolini al granchio, basilico e pomodoro piccadilly dello chef William Anzidei del ristorante Les Étoiles sono un inno alla cucina di mare raffinata ma autentica. La dolcezza del granchio fresco si intreccia con la freschezza dei pomodori piccadilly e l’aroma del basilico, il tutto avvolto dalla delicatezza dei tagliolini all’uovo.

Preparazione
1
Lavare i granchi e sbollentarli per 5 minuti. Una volta raffreddati, estrarre la polpa dalle chele e metterla da parte. Rimuovere la calotta ed estrarre la polpa; farla rosolare in padella con olio evo, aglio e scalogno, aggiungendo i carapaci, i pomodori freschi, un goccio di brandy e qualche foglia di basilico, poi il brodo di pesce.
2
Lasciare cuocere tutto per tre quarti d’ora - la consistenza deve rimanere ben liquida. Filtrare il tutto con lo chinois.
3
A questo punto, ridurre il liquido appena filtrato in padella e utilizzarlo per la cottura della pasta.
4
A fine cottura del tagliolino, aggiungere la polpa di granchio ricavata dalle chele, alcuni pomodorini precedentemente ripassati in padella con aglio e olio, quindi mantecare e impiattare guarnendo con qualche foglia di basilico fresco.

Una ricetta che richiede pazienza e cura, ma che ripaga con un gusto elegante e intenso, perfetto per un pranzo speciale o una cena in cui sorprendere gli ospiti.

 
 

