Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 giugno 2026  | aggiornato alle 15:01 | 119866 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Rational

Tartare di barbabietola con mousse di capra e dressing alla senape

Tartare di barbabietola con mousse di formaggio di capra, dressing alla senape, olio all’aneto e crumble croccante. Un antipasto vegetariano elegante, fresco e ricco di contrasti tra cremosità e croccantezza

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegetale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 145 minuti
Calorie: 280 kcal

18 giugno 2026 | 10:30
Tartare di barbabietola con mousse di capra e dressing alla senape
Tartare di barbabietola con mousse di capra e dressing alla senape

Tartare di barbabietola con mousse di capra e dressing alla senape

Tartare di barbabietola con mousse di formaggio di capra, dressing alla senape, olio all’aneto e crumble croccante. Un antipasto vegetariano elegante, fresco e ricco di contrasti tra cremosità e croccantezza

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegetale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 145 minuti
Calorie: 280 kcal
18 giugno 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Tartare di barbabietola
  • Barbabietola rossa cotta, pelata
    600 g
  • Senape di Digione
    20 g
  • Olio evo
    20 g
  • Aceto di vino rosso
    10 g
  • Sale
    qb
  • Pepe nero
    qb
  • Mousse di formaggio di capra
  • Gelatina in polvere
    4 g
  • Acqua
    20 g
  • Debic Végétop (1)
    150 g
  • Formaggio di capra fresco
    250 g
  • Sale
    qb
  • Pepe bianco
    qb
  • Debic Végétop (2)
    500 g
  • Dressing cremoso alla senape
  • Senape di Digione
    20 g
  • Aceto balsamico bianco
    30 g
  • Debic Végétop
    100 g
  • Sale
    qb
  • Pepe bianco
    qb
  • Olio all’aneto
  • Aneto fresco
    50 g
  • Olio di vinacciolo
    100 ml
  • Crumble all’aneto
  • Panko
    50 g
  • Debic Roast & Fry
    10 g
  • Cucchiaino di aneto secco
    1 n
  • Scorza di 1/2 limone
    qb
  • Sale
    qb
Molino Cosma
MWMKT crociera
Consorzio Garda Doc
Sorì
Sagna
Cinzano

La tartare di barbabietola con mousse di formaggio di capra, dressing cremoso alla senape, olio all’aneto e crumble aromatico è un antipasto raffinato che unisce eleganza visiva e armonia di sapori. La dolcezza naturale della barbabietola viene valorizzata dalla nota fresca e leggermente acidula del formaggio di capra, mentre il dressing alla senape aggiunge carattere e profondità gustativa. L’olio all’aneto regala una componente erbacea e fragrante, completata dalla croccantezza del crumble al panko profumato al limone e aneto. Grazie all’utilizzo di Debic Végétop, la mousse risulta stabile, vellutata e perfettamente bilanciata, garantendo una consistenza leggera e un’eccellente tenuta.

Preparazione
Tartare di barbabietola
1
Taglia la barbabietola cotta in una brunoise fine. Mescolala con la senape, l’olio d’oliva e l’aceto di vino rosso. Regola di sale e pepe. Lasciala riposare in modo che i sapori si amalgamino.
Mousse di formaggio di capra
1
Mescola la gelatina in polvere con l’acqua fredda e lasciala riposare. Scalda delicatamente Végétop (1), quindi scioglici dentro il formaggio di capra. Aggiungi la massa gelatina e mescola fino a ottenere un composto liscio.
2
Regola di sale e pepe bianco. Monta Végétop (2) a consistenza morbida e incorporala delicatamente al composto di formaggio di capra quando si è raffreddato a temperatura ambiente.
3
Lascia riposare in un contenitore in frigorifero. Prima dell’utilizzo, trasferisci in una sac à poche con bocchetta Saint-Honoré.
Dressing cremoso alla senape
1
Mescola la senape con l’aceto balsamico bianco. Incorpora lentamente Végétop con una frusta fino a ottenere un dressing liscio. Regola di gusto e conserva in frigorifero.
Olio all’aneto
1
Sbollenta brevemente l’aneto e raffreddalo in acqua e ghiaccio. Asciugalo perfettamente e frullalo con l’olio neutro fino a ottenere un verde brillante. Filtra con un colino fine o con un filtro da caffè e tieni da parte.
Crumble all’aneto
1
Tosta il panko con Roast & Fry in padella fino a doratura. Toglilo dal fuoco e condiscilo con aneto secco, scorza di limone e un pizzico di sale. Lascialo raffreddare e conservalo in un contenitore asciutto.
Assemblaggio e finitura
1
Utilizza un anello per porzionare la tartare di barbabietola al centro del piatto. Rimuovi con attenzione l’anello. Dressa la mousse di formaggio di capra a nastri morbidi.
2
Con una una bottiglia dosatrice distribuisci il dressing cremoso alla senape sul piatto. Ripeti l’operazione con l’olio all’aneto.
3
Completa con piccoli mucchietti di crumble all’aneto ai lati della tartare. Finisci con micro erbe o piccoli ciuffi di aneto.

Un piatto contemporaneo, ideale per la ristorazione gourmet e per chi desidera proporre un’alternativa vegetariana ricca di gusto e personalità.

Clicca qui per scoprire altre ricette

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tartare di barbabietola mousse di formaggio di capra antipasto vegetariano ricetta gourmet dressing alla senape olio all'aneto crumble croccante cucina contemporanea ricette gourmet vegetariane Debic Végétop
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Molino Cosma
MWMKT crociera
Consorzio Garda Doc
Sorì

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026