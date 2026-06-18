Tartare di barbabietola con mousse di capra e dressing alla senape

La tartare di barbabietola con mousse di formaggio di capra, dressing cremoso alla senape, olio all’aneto e crumble aromatico è un antipasto raffinato che unisce eleganza visiva e armonia di sapori. La dolcezza naturale della barbabietola viene valorizzata dalla nota fresca e leggermente acidula del formaggio di capra, mentre il dressing alla senape aggiunge carattere e profondità gustativa. L’olio all’aneto regala una componente erbacea e fragrante, completata dalla croccantezza del crumble al panko profumato al limone e aneto. Grazie all’utilizzo di Debic Végétop, la mousse risulta stabile, vellutata e perfettamente bilanciata, garantendo una consistenza leggera e un’eccellente tenuta.

Preparazione Tartare di barbabietola 1 Taglia la barbabietola cotta in una brunoise fine. Mescolala con la senape, l’olio d’oliva e l’aceto di vino rosso. Regola di sale e pepe. Lasciala riposare in modo che i sapori si amalgamino. Mousse di formaggio di capra 1 Mescola la gelatina in polvere con l’acqua fredda e lasciala riposare. Scalda delicatamente Végétop (1), quindi scioglici dentro il formaggio di capra. Aggiungi la massa gelatina e mescola fino a ottenere un composto liscio. 2 Regola di sale e pepe bianco. Monta Végétop (2) a consistenza morbida e incorporala delicatamente al composto di formaggio di capra quando si è raffreddato a temperatura ambiente. 3 Lascia riposare in un contenitore in frigorifero. Prima dell’utilizzo, trasferisci in una sac à poche con bocchetta Saint-Honoré. Dressing cremoso alla senape 1 Mescola la senape con l’aceto balsamico bianco. Incorpora lentamente Végétop con una frusta fino a ottenere un dressing liscio. Regola di gusto e conserva in frigorifero. Olio all’aneto 1 Sbollenta brevemente l’aneto e raffreddalo in acqua e ghiaccio. Asciugalo perfettamente e frullalo con l’olio neutro fino a ottenere un verde brillante. Filtra con un colino fine o con un filtro da caffè e tieni da parte. Crumble all’aneto 1 Tosta il panko con Roast & Fry in padella fino a doratura. Toglilo dal fuoco e condiscilo con aneto secco, scorza di limone e un pizzico di sale. Lascialo raffreddare e conservalo in un contenitore asciutto. Assemblaggio e finitura 1 Utilizza un anello per porzionare la tartare di barbabietola al centro del piatto. Rimuovi con attenzione l’anello. Dressa la mousse di formaggio di capra a nastri morbidi. 2 Con una una bottiglia dosatrice distribuisci il dressing cremoso alla senape sul piatto. Ripeti l’operazione con l’olio all’aneto. 3 Completa con piccoli mucchietti di crumble all’aneto ai lati della tartare. Finisci con micro erbe o piccoli ciuffi di aneto.

Un piatto contemporaneo, ideale per la ristorazione gourmet e per chi desidera proporre un’alternativa vegetariana ricca di gusto e personalità.

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