Tartellette di frolla con crema pasticcera allo Stracchino

Una ricetta che unisce la dolcezza della crema pasticcera alla nota fresca e leggermente acidula del formaggio, per un risultato raffinato e inaspettato. Perfette per concludere un pasto in modo elegante o per arricchire un buffet di dolci, queste tartellette si prestano anche a decorazioni personalizzate con cioccolato, frutta o caramello, rendendo ogni porzione unica.

Preparazione

Per la pasta frolla

1 Impastare la farina e il burro a dadini fino ad ottenere un composto sabbioso. Unire lo zucchero, i tuorli e i semi della bacca di vaniglia. Lavorare velocemente fino ad ottenere un impasto compatto.

2 Far riposare in frigorifero avvolto nella pellicola per almeno due ore. Stendere con il mattarello a uno spessore di 3 mm e con un coppapasta ritagliare dei dischi di misura adeguata a foderare gli stampi.

3 Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta ed effettuare la cottura in bianco, mettendo in forno caldo a 180°C per 10 minuti circa.

Per la crema pasticcera allo stracchino

1 Scaldare il latte unendovi la bacca di vaniglia aperta a metà per il lungo. In una ciotola montare i tuorli con lo zucchero, unire l'amido di mais e diluire con il latte caldo (filtrato per eliminare la vaniglia).

2 Rimettere il tutto sul fuoco e cuocere per un paio di minuti dal bollore. Versare la crema in una ciotola e farla raffreddare coprendo con della pellicola a contatto. Incorporare quindi alla crema fredda lo Stracchino Arrigoni Battista già lavorato con una frusta per renderlo morbido e cremoso ed amalgamare bene i composti.