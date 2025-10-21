Tartufo di burrata fumé al pistacchio di Rosario Simeoli

Il Tartufo di burrata affumicata con crosta di pane al nero di seppia, cuore di pistacchio e sfere di tapioca è una preparazione raffinata e complessa, nata dall’incontro tra la tradizione casearia italiana e le tecniche moderne di cucina creativa. La ricetta richiede una lavorazione articolata che combina elementi di pasticceria salata, frittura e impiattamento contemporaneo.

Preparazione Base pistacchio 1 Metti i pistacchi in ammollo in acqua bollente per 5 minuti, scolali e pelali se necessario. Versa l’acqua e i pistacchi nel bicchiere del Pacojet e congela. 2 Una volta congelato, pacojetta per ottenere una crema liscia e omogenea, da usare come base per la salsa al pistacchio. Per la finitura del pistacchio 1 In un pentolino, scalda la panna e aggiungi la pasta di pistacchio e la base pacojet precedentemente ottenuta. Emulsiona bene con un frullatore a immersione per rendere tutto cremoso e omogeneo. 2 Regola di sale e aggiungi, a fine emulsione, un filo di olio al tartufo per profumare. Conserva in caldo o rigenera al momento. Pane al nero di seppia 1 Sciogli il lievito nel latte tiepido con lo zucchero. In una planetaria unisci la farina, il nero di seppia e inizia a impastare aggiungendo il latte con il lievito. Una volta formato l’impasto, unisci il burro fuso e il sale. Lavora fino a ottenere una massa liscia e omogenea. 2 Fai lievitare fino al raddoppio, poi cuoci in forno preriscaldato a 200°C con umidità al 100% per circa 20 minuti. Raffredda, poi frulla o trita per ottenere il pane da usare come parte della panatura. Perle di tapioca 1 Porta l'acqua a ebollizione, versa le perle di tapioca a pioggia, mescolando subito. Cuoci a fuoco medio-basso per 15-20 minuti, finché le perle diventano quasi completamente traslucide. Spegni il fuoco, copri e lascia riposare per altri 10-15 minuti. 2 Scola e raffredda sotto acqua corrente. Il risultato deve essere una tapioca morbida, gelatinosa, non collosa. Condimento e asciugatura della panure 1 Mescola le perle cotte con il pane tritato al nero di seppia. Aggiungi, se vuoi, un pizzico di polvere di funghi secchi per un gusto più profondo e terroso, in stile tartufo. Essiccazione della panure nera 1 Stendi il composto su una teglia con carta forno, in uno strato sottile. Essicca in forno ventilato a 90–100°C, lasciando lo sportello leggermente aperto (usa un cucchiaio di legno). 2 Cuoci per 30–60 minuti, finché il composto è asciutto, sgranato e friabile. Se risulta ancora umido, prolunga la cottura o aumenta leggermente la temperatura (max 120°C), facendo attenzione a non bruciare. Panatura delle burrate 1 Prendi le burrate ben fredde e ben asciugate. Passale in farina, poi in uovo sbattuto, e infine nella panure nera con tapioca preparata in precedenza. Una volta panate, fai riposare in frigorifero per almeno 30 minuti: questo permette alla panatura di compattarsi e aderire bene. Frittura 1 Friggi le burrate in olio caldo a 170–180°C finché la panatura è croccante e ben dorata. Asciuga su carta assorbente. Impiattamento 1 Adagia la crema di pistacchio sul fondo del piatto, appoggia sopra la burrata fritta. Aggiungi un filo d’olio al pistacchio e grattugia generosamente tartufo fresco sopra con una microplane. Servi subito, ben caldo.

Nonostante la sua apparente leggerezza, il piatto è ricco e sostanzioso: la presenza di burrata, pistacchi, panna e pane fritto lo rende altamente energetico, ideale per occasioni speciali o menu degustazione. I tempi di realizzazione sono piuttosto lunghi, con diverse fasi di preparazione, riposo e frittura che portano la durata complessiva a diverse ore, ma il risultato finale è un concentrato di sapori e consistenze in perfetto equilibrio tra cremosità, croccantezza e aromi affumicati.