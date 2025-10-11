Un incontro perfetto tra dolce e salato: la tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop è un piatto elegante e originale, ideale come antipasto o come portata gourmet da servire in occasioni speciali
Preparazione
Pre-riscaldare il forno a 200°C. Sbucciare le pere e tagliarle a fette sottili per caramellarle in una padella per circa 5 minuti con una noce di burro e lo zucchero di canna, fino a quando saranno leggermente dorate
Si dispongono le fette di pere caramellate sul fondo di una tortiera antiaderente da 20–22 cm (oppure in 4 stampi monoporzione) aggiungendo qualche fogliolina di maggiorana
A seguire si unisce il Roquefort sbriciolato e si copre il tutto con la pasta sfoglia, rimboccandola bene lungo i bordi per sigillare il ripieno
Si inforna per 20-25 minuti, fino a quando la sfoglia sarà gonfia e dorata. Lasciare poi intiepidire qualche minuto prima di capovolgere con attenzione la tatin su un piatto da portata
Sulla superficie si dispongono le fette del Prosciutto di Carpegna DOP che andranno a caratterizzare il piatto insieme ad una generosa macinata di pepe nero e qualche fogliolina di maggiorana fresca. La tatin va servita tiepida
Il contrasto tra la dolcezza delle pere, l’intensità del Roquefort e la delicatezza del Prosciutto di Carpegna Dop rende questa tatin un’esperienza gastronomica sorprendente, perfetta per stupire gli ospiti con un tocco creativo e raffinato.