Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 11 ottobre 2025  | aggiornato alle 16:12 | 114990 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop

Ricetta raffinata che unisce dolce e salato: la tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop è perfetta come antipasto o piatto gourmet. Facile da preparare, conquista con eleganza e gusto equilibrato

Categoria: Antipasto
Difficoltà: bassa
Costo: media
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 350 kcal

11 ottobre 2025 | 10:30
Tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop
Tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop

Tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop

Ricetta raffinata che unisce dolce e salato: la tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop è perfetta come antipasto o piatto gourmet. Facile da preparare, conquista con eleganza e gusto equilibrato

Categoria: Antipasto
Difficoltà: bassa
Costo: media
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 350 kcal
11 ottobre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Rotolo di pasta sfoglia rotonda
    1 n
  • Pere Williams mature
    2 n
  • Roquefort
    150 g
  • Prosciutto di Carpegna Dop
    100 g
  • Noce di burro
    1 n
  • Cucchiaio di zucchero di canna
    1 n
  • Pepe nero
    qb
  • Maggiorana fresca
    qb
Diemme
Antinori
Julius Meiln
Tirreno CT
Pavoni
Suicrà

Un incontro perfetto tra dolce e salato: la tatin di pere Williams, Roquefort e Prosciutto di Carpegna Dop è un piatto elegante e originale, ideale come antipasto o come portata gourmet da servire in occasioni speciali

Preparazione
1
Pre-riscaldare il forno a 200°C. Sbucciare le pere e tagliarle a fette sottili per caramellarle in una padella per circa 5 minuti con una noce di burro e lo zucchero di canna, fino a quando saranno leggermente dorate
2
Si dispongono le fette di pere caramellate sul fondo di una tortiera antiaderente da 20–22 cm (oppure in 4 stampi monoporzione) aggiungendo qualche fogliolina di maggiorana
3
A seguire si unisce il Roquefort sbriciolato e si copre il tutto con la pasta sfoglia, rimboccandola bene lungo i bordi per sigillare il ripieno
4
Si inforna per 20-25 minuti, fino a quando la sfoglia sarà gonfia e dorata. Lasciare poi intiepidire qualche minuto prima di capovolgere con attenzione la tatin su un piatto da portata
5
Sulla superficie si dispongono le fette del Prosciutto di Carpegna DOP che andranno a caratterizzare il piatto insieme ad una generosa macinata di pepe nero e qualche fogliolina di maggiorana fresca. La tatin va servita tiepida

Il contrasto tra la dolcezza delle pere, l’intensità del Roquefort e la delicatezza del Prosciutto di Carpegna Dop rende questa tatin un’esperienza gastronomica sorprendente, perfetta per stupire gli ospiti con un tocco creativo e raffinato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tatin di pere Roquefort Prosciutto di Carpegna DOP ricetta gourmet antipasto salato dessert salato pere caramellate pasta sfoglia ripiena cucina raffinata piatto creativo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Diemme
Antinori
Julius Meiln
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025