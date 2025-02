Telamone, cremoso alle mandorle con fico d'india e pistacchi di Raffadali Dop

Per il cremoso

Scaldare il latte e versare sul cioccolato, aggiungere la pasta di mandorle e frullare con un minipimer, coprire con la pellicola a contatto e porre in frigorifero per 1 ora.

Semi-montare la panna ed aggiungere la ganache mixata fino a creare un composto omogeneo e inserirla in una sac à poche.

Per l'inserto

2

Scaldare leggermente la purea in un pentolino con lo zucchero incorporando il tutto fino ad ottenere una confettura, fare raffreddare in abbattitore poi mixare ed aggiungere granelle di pistacchio, infine inserire in una sac à poche.