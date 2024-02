tiramisù al mascarpone alle rose, litchi e lamponi

Tirami-kiss: il tiramisù alle rose, litchi e lamponi.

Il Tirami-kiss, con crema di mascarpone alle rose, litchi e lamponi, è preparato invece con Carte D'Or Tiramisù, un prodotto pratico e affidabile, ricco di gusto e dalla consistenza perfetta anche dopo 24 ore. Con vero mascarpone e uova pastorizzate, per una maggiore sicurezza alimentare, è un preparato senza glutine per soddisfare le esigenze di un numero crescente di clienti.

Ingredienti per 24 porzioni

Per il tiramisù alle rose:

750 ml Panna fresca

250 ml purea di litchi

10 ml acqua di rose

Una busta di preparato Carte D'Or per Tiramisù (490 gr)

Per la gelée di litchi:

280 g polpa di litchi

8 g succo di limone

6 g zucchero semolato

3 g agar-agar

Per i petali di rosa:

650 g acqua

300 g zucchero semolato

7 rose intere

Per l'assemblaggio finale:

68 lamponi freschi

68 macarons piccoli

24 fragole

fiori eduli

spaghetti di zucchero

meringhette rosse

coulis di lampone

Preparazione

Per il tiramisù alle rose:

Versare in una planetaria la panna e la purea di litchi, unire il contenuto di una busta di Preparato per Tiramisu` Carte D'Or e l'acqua di rose e montare con la frusta sino ad ottenere una consistenza spumosa, mettere in uno stampo a forma di bocca e abbattere di temperatura a - 18°C.

Per la gelée di litchi:

Riscaldare la polpa di litchi e aggiungere miscela di zucchero, agar-agar e succo di limone, portare ad ebollizione, conservare al freddo e mixare la gele´e fredda.

Per i petali di rosa:

Portare a ebollizione l'acqua con lo zucchero, separare i petali di rosa e immergerli per 1-2 minuti nello sciroppo a 82°C. Quindi conservare i petali nello sciroppo freddo.

Posizionare la bocca di tiramisù al centro del piatto, precedentemente vaporizzata con del cioccolato spray rosso, decorare con i petali di rose, la gelée di litchi e i restanti ingredienti.

