Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 17 gennaio 2026  | aggiornato alle 12:16 | 116837 articoli pubblicati

Tiramisù contemporaneo con ganache al caffè e crumble al cacao

Un dessert al piatto ispirato al tiramisù: crema soffice, ganache montata al caffè, cake alla cannella bagnato a caffè e latte di mandorla, crumble al cacao. La firma elegante dello chef Michelangelo Sparapano

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 620 kcal

17 gennaio 2026 | 10:30
17 gennaio 2026 | 10:30
 
di Michelangelo Sparapano
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Crema tiramisù
  • Preparato Tiramisù Carte d'Or
    1000 ml
  • Panna 30%
    1000 ml
  • Ganache montata al caffè
  • Panna
    250 g
  • Cioccolato bianco
    220 g
  • Caffè solubile
    12 g
  • Cake alla cannella
  • Farina
    200 g
  • Zucchero semolato
    100 g
  • Zucchero di canna o integrale
    50 g
  • Uova medie
    3 n
  • Baking
    4 g
  • Burro morbido
    50 g
  • Latte
    60 ml
  • Cannella
    5 g
  • Bagna al caffè e latte di mandorla
  • Caffè espresso
    50 g
  • Latte di mandorla aromatico
    150 ml
  • Essenza di mandorla
    3 g
  • Zucchero a velo vanigliato
    20 g
  • Crumble al cacao
  • Farina
    80 g
  • Zucchero semolato
    50 g
  • Burro
    50 g
  • Cacao amaro in polvere
    20 g
  • Finitura
  • Cacao amaro in polvere
    qb
Questo dessert al piatto firmato dallo chef Michelangelo Sparapano, membro della Nazionale Italiana Cuochi, è una raffinata reinterpretazione del tiramisù, pensata per l’alta ristorazione contemporanea. La classica crema al tiramisù viene alleggerita e resa setosa, affiancata da una ganache montata al caffè dal profilo elegante e persistente. Il cake alla cannella, soffice e aromatico, viene valorizzato da una bagna al caffè e latte di mandorla che aggiunge profondità e una nota delicatamente tostata. Il crumble al cacao introduce una componente croccante che equilibra la morbidezza delle creme, mentre la spolverata finale di cacao amaro richiama l’identità del tiramisù tradizionale. 

Preparazione
Crema tiramisù
1
Inserire in planetaria gli ingredienti. Montare la crema e lasciar riposare in frigorifero per 1 ora, fino a quando il composto risulterà stabilizzato.
Ganache montata al caffè
1
Sciogliere il caffè solubile nella panna. Portare ad ebollizione, quindi unire il cioccolato bianco. Frullare con un mixer ad immersione e lasciar stabilizzare in frigorifero per almeno 24 ore. Versare il composto in una
planetaria e montarlo, quindi inserirlo in un sac à poche con duglia.
Cake alla cannella
1
Mixare bene tutti gli ingredienti, tranne il burro morbido. Alla fine aggiungere il burro. Versare il composto in una teglia e cuocerlo a 170°C al 30-35% di umidità, per circa 35-40 minuti.
Bagna al caffè e latte di mandorla
1
Aggiungere al caffè il latte di mandorla aromatico, l'essenza di mandorla e lo zucchero a velo. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e utilizzare la bagna per il lingotto di cake alla cannella.
Crumble al cacao
1
Impastare grossolanamente tutti gli ingredienti. Disporre il composto grezzo in una placca e infornare per 15 minuti a 180°C. Lasciarlo raffreddare, quindi sgretolarlo.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre nel piatto il cake alla cannella bagnato al caffè e latte di mandorla, farcire con abbondante crema
Tiramisù. Completare con spuntoni di ganache al caffè, crumble al cacao e una spolverata di cacao amaro.

Un dessert complesso ma armonico, che gioca su consistenze, temperature e aromi, coniugando tecnica professionale e riconoscibilità del gusto.

 

