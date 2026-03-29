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domenica 29 marzo 2026  | aggiornato alle 12:33 | 118293 articoli pubblicati

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Torta di Pasqua: la pizza al formaggio tipica di Umbria e Marche

La torta di Pasqua, o pizza al formaggio, è un lievitato salato tipico di Umbria e Marche: soffice, ricco e profumato, perfetto per accompagnare salumi e uova nel pranzo pasquale

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 400 kcal

29 marzo 2026 | 10:30
Torta di Pasqua (pizza al formaggio)
Torta di Pasqua (pizza al formaggio)

Torta di Pasqua: la pizza al formaggio tipica di Umbria e Marche

La torta di Pasqua, o pizza al formaggio, è un lievitato salato tipico di Umbria e Marche: soffice, ricco e profumato, perfetto per accompagnare salumi e uova nel pranzo pasquale

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 400 kcal
29 marzo 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina 0
    300 g
  • Manitoba
    200 g
  • Acqua
    100 ml
  • Lievito di birra
    10 g
  • Uova
    5 n
  • Olio evo
    100 ml
  • Zucchero
    12 g
  • Pepe
    qb
  • Sale
    qb
  • Formaggi grattugiati misti tra Pecorino e Parmigiano
    250 g
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Soffice, profumata e irresistibilmente saporita, la Torta di Pasqua - conosciuta anche come pizza al formaggio - è una delle specialità più amate del Centro Italia, in particolare in Umbria e nelle Marche. Preparata in occasione del pranzo pasquale, questa torta salata è il simbolo della convivialità e della rinascita primaverile.

Preparazione
1
Sciogliete il lievito con lo zucchero nell’acqua tiepida, aggiungete 100 g di mix di farine miscelate prese dal totale e mescolate. Coprite la ciotolacon una pellicola e lasciate lievitare per 2 ore.
2
Aggiungete il resto della farina e i formaggi grattugiati, fate un buco al centro e aggiungete le uova sbattute e iniziate ad impastare fino ad ottenere un impasto legato.
3
Aggiungete l'olio evo mano a mano fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico che si stacca dalle mani, solo alla fine aggiungete il sale e incorporate.
4
Trasferite l’impasto in una ciotola capiente, coprite e lasciate lievitare per circa tre ore.
5
Spostare l'impasto in un pirottino da 750 grammi. Fate lievitare al suo interno a circa 30°C fino a che raggiunge il bordo (3 ore circa).
6
Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti.

Viene servita come antipasto accompagnata da salumi e uova sode, spesso benedette durante la Messa di Pasqua. Una ricetta che sa di casa, di festa e di tradizione, tramandata di generazione in generazione e sempre capace di riportarci ai sapori genuini di un tempo.

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© Riproduzione riservata STAMPA

 
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