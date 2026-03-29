Torta di Pasqua: la pizza al formaggio tipica di Umbria e Marche

Soffice, profumata e irresistibilmente saporita, la Torta di Pasqua - conosciuta anche come pizza al formaggio - è una delle specialità più amate del Centro Italia, in particolare in Umbria e nelle Marche. Preparata in occasione del pranzo pasquale, questa torta salata è il simbolo della convivialità e della rinascita primaverile.

Preparazione 1 Sciogliete il lievito con lo zucchero nell’acqua tiepida, aggiungete 100 g di mix di farine miscelate prese dal totale e mescolate. Coprite la ciotolacon una pellicola e lasciate lievitare per 2 ore. 2 Aggiungete il resto della farina e i formaggi grattugiati, fate un buco al centro e aggiungete le uova sbattute e iniziate ad impastare fino ad ottenere un impasto legato. 3 Aggiungete l'olio evo mano a mano fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico che si stacca dalle mani, solo alla fine aggiungete il sale e incorporate. 4 Trasferite l’impasto in una ciotola capiente, coprite e lasciate lievitare per circa tre ore. 5 Spostare l'impasto in un pirottino da 750 grammi. Fate lievitare al suo interno a circa 30°C fino a che raggiunge il bordo (3 ore circa). 6 Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti.

Viene servita come antipasto accompagnata da salumi e uova sode, spesso benedette durante la Messa di Pasqua. Una ricetta che sa di casa, di festa e di tradizione, tramandata di generazione in generazione e sempre capace di riportarci ai sapori genuini di un tempo.

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