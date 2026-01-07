Tortel di patate: la ricetta tipica trentina da provare

Menu Apri login
Tipologia Cucina: Trentina
Categoria: Antipasto/Contorno
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 120 kcal

di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Patate medie
    6 n
  • Farina
    25 g
  • Sale
    qb
Il Tortel di Patate è una pietanza tradizionale della cucina trentina, originaria in particolare della Val di Non e della Val di Sole. Si tratta di frittelle rustiche preparate con patate crude grattugiate, un poco di farina e un pizzico di sale, il tutto amalgamato e fritto in olio caldo fino a ottenere una croccantezza dorata. Questa ricetta contadina esprime la semplicità e la genuinità della tradizione alpina, valorizzando un ingrediente umile come la patata in un piatto dal sapore autentico.

Preparazione
1
Per realizzare il Tortel di Patate sbuccia e grattuggia 6 patate crude, aggiungi 2 cucchiai di farina, un pizzico di sale e amalgama con cura il tutto.
2
Versa in una padella con fondo antiaderente abbondante olio, quando è ben caldo versa l'impasto, formando delle piccole frittelle. Cuoci sui due lati fino a quando non si forma una crosticina croccante e dorata.
Consiglio
1
Ti consigliamo di gustare il tortel di patate accompagnato da un ricco tagliere con i migliori salumi nonesi e una selezione di formaggi freschi e stagionati provenienti dai nostri caseifici e dalle nostre malghe, l'insalata di cappuccio e i fagioli borlotti.
Abbinamento
1
Il miglior vino da abbinare al tortel di patate è sicuramente il Groppello, un vitigno autoctono della Val di Non che viene coltivato e vinificato da 4 cantine che si affacciano sul lago di Santa Giustina.

Il tortel può essere servito da solo come antipasto o contorno, oppure accompagnato da salumi tipici, formaggi di malga, carne salada, fagioli borlotti e cavolo cappuccio per un’esperienza gastronomica completa

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
