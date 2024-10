Tortino di zucca con taleggio Dop, amaretti e caramello

Trasferite la polpa della zucca in un mixer con il miele ed una presa di sale. Unite le uova, il latte, la panna e continuate a frullare. Setacciate il composto con l’aiuto di un colino.

Versate il composto nei pirottini precedentemente oliati e adagiateli in una teglia. Riempitela di acqua calda fino a 3/4 di altezza degli stampini.

4

Fate cuocere a bagnomaria a 180° per 50 min. Fate raffreddare il dolce e poi trasferitelo in frigo per 3 ore.