Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 12:46 | 114930 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

TRENTODOstriCa - Trentodoc in gelatina alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica

Più di una ricetta, più di un piatto bensì un’idea che parte dal mare e arriva allo skyline delle Dolomiti, è questo TRENTODOstriCa la creazione dello chef Sabino Fortunato de Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 95 kcal

09 ottobre 2025 | 10:30
TRENTODOstriCa - Trentodoc in gelatina alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica
TRENTODOstriCa - Trentodoc in gelatina alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica

TRENTODOstriCa - Trentodoc in gelatina alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica

Più di una ricetta, più di un piatto bensì un’idea che parte dal mare e arriva allo skyline delle Dolomiti, è questo TRENTODOstriCa la creazione dello chef Sabino Fortunato de Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 95 kcal
09 ottobre 2025 | 10:30
 
di Sabino Fortunato
Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio (Tn)
Ingredienti
Dosi per:
  • Ostriche
    4 n
  • Per la gelatina al Trentodoc
  • Trentodoc
    750 ml
  • Agar agar
    7,5 g
  • Zucchero semolato bianco
    20 g
  • Erbe di montagna a piacere: menta, timo, mugo, abete ecc.
    qb
  • Per guarnire
  • Licheni
    qb
  • Erbe di montagna estive ed essicate
    qb
Tirreno CT
Diemme
Fontina DOP
Julius Meiln
Siggi Group
Bord Bia

Trentodoc in gelatina aromatizzata alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica “nevicato” sul piatto. Guarnizione di licheni, come coralli. Delicati profumi iodati e gusto salmastro, preludio di una serata di gioiose follie. Più di una ricetta, più di un piatto bensì un’idea che parte dal mare e arriva allo skyline delle Dolomiti, è questo TRENTODOstriCa la nuova creazione dello chef Sabino Fortunato de Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio (Tn).

Preparazione
Per le ostriche
1
Aprire le ostriche e inserirle in un contenitore con la loro acqua, successivamente abbatterle e congelarle per ottenere una mattonella di ostrica ghiacciata.
Per la gelatina al Trentodoc
1
Versare il vino in un pentolino, aggiungere lo zucchero e l’addensante e mescolare a fuoco vivo. Proseguire la cottura fino a bollore e aromatizzare a piacere con le erbe in foglia oppure in polvere. Il tempo necessario è di circa 20 minuti.
2
Spegnere il fuoco e versare in vasetti precedentemente sterilizzati, chiuderli ermeticamente e capovolgerli. Far raffreddare fino a quando la gelatina di vino non si solidifica.
3
Conservare la gelatina in dispensa (non più di 18 mesi) proprio come si fa con la marmellata per utilizzarla all’occorrenza, una volta aperta si conserva in frigorifero per 2-3 mesi.
4
La gelatina mantiene l’aroma del vino ma grazie al procedimento di ebollizione l’alcool evapora e quindi la preparazione risulta analcolica.

La ricetta - che sarà possibile degustare in anteprima il 10, 11 e 12 ottobre presso lo stand dell’APT Madonna di Campiglio tra le eccellenze dell'enogastronomia trentina di Autumnus - è la novità del menù invernale-olimpico 2025-2026 del ristorante della famiglia Masè e rappresenta un progetto che unisce gusto, valorizzazione del territorio e anche sostenibilità.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
TRENTODOstriCa Trentodoc gelatina erbe di montagna ostrica milano cortina olimpiadi invernarliSabino Fortunato
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Tirreno CT
Diemme
Fontina DOP
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025