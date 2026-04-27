L’uovo barzotto al peperoncino chipotle, pancetta stagionata e nepitella, firmato Lorenzo Alessio della Nazionale Italiana Cuochi, è un piatto che reinterpreta un grande classico della cucina in chiave contemporanea, combinando semplicità apparente e precisione tecnica. L’uovo, cotto alla perfezione per ottenere un tuorlo cremoso e avvolgente, diventa il fulcro della preparazione. Intorno, si sviluppa un gioco di contrasti ben calibrati: la pancetta stagionata apporta sapidità e profondità, mentre la nepitella introduce una nota aromatica fresca e leggermente balsamica.

Preparazione Uovo barzotto 1 Immergere le uova in una casseruola con acqua fredda. Posizionare su una fonte di calore. Dal momento del bollore calcolare 6 minuti di cottura. Scolare le uova, raffreddarle e privarle del guscio. Decoro al pomodoro 1 Unire l'AddensaMi al peperoncino e al concentrato di pomodoro. Frullare. Stendere il composto in uno stampo in silicone con motivi floreali. 2 Lasciar disidratare a 70°C per 1 ora. Sformare e adagiare sull'uovo. Assemblaggio finale e servizio 1 Adagiare le fette di pancetta stagionata al centro del piatto. Posizionare sopra l'uovo barzotto, guarnito con il decoro al pomodoro. Aromatizzare con le foglie di nepitella, una piccola quantità di Peperoncino di Chipotle e il sale Maldon. 2 Servire la portata accompagnata da fette di pane caldo.

Elemento distintivo è il peperoncino chipotle, che con il suo carattere affumicato e persistente arricchisce il piatto senza sovrastarlo. Il decoro al pomodoro, essiccato e lavorato con precisione, aggiunge una componente visiva elegante e una concentrazione di gusto che richiama la tradizione mediterranea.