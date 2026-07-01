L'Uramaki con salmone in manto di carpione, avocado e Philadelphia è un piatto che celebra l'eleganza della cucina giapponese con un tocco di creatività contemporanea. Questo sushi reinventato unisce la freschezza del salmone e dell'avocado alla morbidezza del Philadelphia, avvolti in un delicato manto di carpione che aggiunge profondità di sapore. La gelatina di carpione e le cialde alla rapa rossa donano una nota visiva e gustativa raffinata, mentre le uova di salmone completano il piatto con una esplosione di sapidità.

Preparazione Gelatina di carpione 1 Inserire tutti gli ingredienti in un pentolino, mescolare e portare a bollore. 2 Rivestire l'interno di una teglia con della pellicola e versare al suo interno uno strato sottile di carpione. Lasciare rassodare. Riso 1 Posizionare un setaccio su una ciotola. Versare il riso nel setaccio e sciacquare con abbondante acqua. È importante sciacquare il riso più volte per consentire al chicco di rilasciare amido e di sgranarsi con facilità. 2 Mettere il riso a bagno per circa 30 minuti, scolarlo e farlo riposare per 5 minuti. Successivamente procedere alla cottura. 3 Versare in un pentolino l'aceto, lo zucchero, il sale e l'alga kombu. Far riscaldare fino a far sciogliere gli ingredienti. 4 Lasciare riposare per 5 minuti e togliere l'alga. 5 A riso pronto condirlo con il composto ottenuto mescolando di taglio. Urakami di salmone 1 Foderare il makisu (stuoia di bambù) con della pellicola trasparente e disporre una mezza alga nari sulla stuoia di bambù rivolgendo la faccia più ruvida verso l'alto. 2 Inumidire le mani con acqua e aceto. Formare una palla di riso senza pressarla e stendere uno strato sottile su tutta la superficie dell'alga. 3 Girare con attenzione e condire, al centro in orizzontale, con le strisce di avocado, la Philadelphia e la polpa di kingcrab. Arrotolare il tutto con cura pressando fino ad ottenere un rotolo compatto. 4 Su uno strato di pellicola adagiare il carpaccio di salmone e posizionare al suo interno il rotolo di riso. 5 Avvolgere il salmone per ¾ la circonferenza del rotolo e pressare verso il basso, alzare la pellicola dal rotolo e unire al centro in orizzontale una striscia di carpione. Arrotolare nuovamente e pressare con l'aiuto di una teglietta. Conservare in frigo. Servizio 1 Tagliare il rotolo in tranci dello spessore di 2,5 cm. Decorare ogni singolo trancio con due spuntoni di Philadelphia e terminare con i restanti ingredienti.

Perfetto per chi desidera sorprendere con un piatto leggero ma ricco di sapori e texture, questo uramaki è un’esperienza gastronomica da non perdere.