Vellutata con asparagi, menta e cubetti di Gorgonzola Dop piccante

Una vellutata perfetta per la stagione fredda e le feste, arricchita dal gusto intenso e distintivo del Gorgonzola Dop piccante, buon appetito!

Ingredienti per 4 persone

120 g di Gorgonzola Dop piccante

500 g asparagi

2 patate

1 scalogno

1,5 brodo vegetale

4 cucchiai di panna fresca

1 limone

menta fresca

sale

pepe nero

olio extravergine d’oliva

crostini

Preparazione

Mondate le verdure e tagliate lo scalogno finemente e gli asparagi a rondelle tenendo le punte intere. Pelate le patate e tagliatele a cubetti.

Sbollentate le punte degli asparagi in abbondante acqua salata e tenetele da parte.

In una casseruola soffriggete lo scalogno con un filo d’olio evo, unite le patate e gli asparagi e fate insaporire per 5 minuti.

Unite il brodo vegetale bollente e fate cuocere per una ventina di minuti. Una volta cotte le verdure unite la panna, fate cuocere per altri 5 minuti e poi frullate tutto con un mini pimer. Aggiustate di sale e pepe se necessario.

Fate raffreddare la vellutata e nel frattempo tagliate il Gorgonzola Dop piccante a cubetti.

Servite la vellutata fredda guarnendola con i cubetti di Gorgonzola Dop piccante, i crostini, la scorza di limone, una macinata di pepe nero e delle foglioline di menta.

