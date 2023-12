Vellutata di cavolfiore, curcuma e Taleggio DOP

Vellutata di cavolfiore e curcuma con cimette di broccoli, nocciole, salvia e cubetti di Taleggio DOP.

Il Taleggio DOP è famoso per il suo sapore caratteristico, dolce e aromatico, con una equilibrata sapidità e questa ricetta è il modo ideale per esaltarne tutte le caratteristiche.

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 45 minuti

Ingredienti per 4 persone

1 cavolfiore

200 g di Taleggio DOP

2 patate

1 broccolo

800 g di brodo vegetale

100 g di panna fresca liquida

1 cucchiaino di curcuma

80 g di nocciole sgusciate

1 ciuffo di salvia

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Vellutata di cavolfiore e curcuma con cimette di broccoli, nocciole, salvia e cubetti di Taleggio DOP

Procedimento

Prendete il cavolfiore e tagliate le cimette, sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti, mettete tutto in una pentola, coprite con il brodo e fate cuocere per 30 minuti. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete metà del Taleggio DOP tagliato a cubetti, la curcuma, la panna a temperatura ambiente e frullate tutto con un mixer a immersione, fino a ottenere una crema morbida.

Sbollentate le cimette del broccolo in acqua salata per qualche minuto e scolatele bene.

In una padella antiaderente fate tostare le nocciole tritate grossolanamente con un filo di olio extravergine di oliva, sale, pepe e le foglie di salvia.

Servite la vellutata calda, guarnendo con le nocciole croccanti, salvia, cimette di broccolo e cubetti di Taleggio DOP

