Zabajone alla canavesana (Sambajoun) di Noemi Perrotti

Preparato con tuorli d’uovo freschissimi, zucchero e il profumato Caluso Passito, questo dessert rappresenta uno dei simboli della tradizione dolciaria del Canavese. Conquista per la sua consistenza spumosa e il suo gusto elegante e persistente: un vero abbraccio di sapori in chiave piemontese.

Preparazione

1 Prendete le 8 uova e separate i tuorli dagli albumi (questi ultimi non vi serviranno). Mettere lo zucchero e i tuorli in una pentola di acciaio o di rame con il manico (il polsonetto è l’ideale) e dal fondo spesso, adatta per il bagnomaria, e sbattete con una frusta finché si genera una bella crema spumosa ed omogenea.

2 Continuando a sbattere, unite a poco a poco il Caluso Passito, e quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, immergete la pentola in un’altra per il bagnomaria, contenente sufficiente acqua calda: il fuoco deve essere basso e l’acqua non deve mai bollire.