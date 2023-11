Zuppa con porri patate e Gorgonzola

Zuppa con porri patate e Gorgonzola.

Una ricetta gustosa e invitante, con quel tocco in più dato dal Gorgonzola Dop, da provare nella stagione fredda, magari con un buon calice di Aglianico del Vulture in abbinamento.

Ingredienti per 4 persone

Gorgonzola Dop dolce o piccante 100 g

Aglio 1 spicchio

Brodo vegetale 1,5 l

Burro quanto basta

Mascarpone 2 cucchiai

Gherigli di noci n. 4

Patate 500 g

Porri n. 4

Sale e pepe quanto basta

Preparazione

Sbucciate le patate, tagliatele a dadini e disponetele in una ciotola di acqua fredda, in modo che non si ossidino. Eliminate la parte verde e le radichette dei porri e affettateli a rondelle sottili. Tritate lo spicchio d’aglio. Disponete i gherigli di noce in un foglietto di carta da forno e spezzettateli con il batticarne.

Rosolate lo spicchio d’aglio in una casseruola con 30 g di burro per 1-2 minuti. Aggiungete i porri e le patate a dadini sgocciolate, proseguite a rosolare per 2-3 minuti. Versate il brodo caldo, coprite e proseguite la cottura per circa 20 minuti.

A fuoco spento unite il mascarpone, regolate di sale e pepe e frullate il tutto in modo da ottenere una crema ben omogenea.

Suddividete la zuppa nelle ciotole individuali. Disponete su ciascuna zuppa 50 g di gorgonzola a pezzetti, dolce o piccante a piacere, il miele e i gherigli di noce preparati e servite subito.

DIFFICOLTÁ: MEDIA

PREPARAZIONE 35 min

Vino consigliato: Aglianico del Vulture

