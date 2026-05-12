Zuppa di cipolle e liquirizia: la ricetta gourmet di Lorenzo Alessio

La zuppa di cipolle, liquirizia e infuso alle erbe italiane firmata da Lorenzo Alessio è un piatto elegante e contemporaneo che trasforma ingredienti semplici in una preparazione raffinata e sorprendente. Le cipolle, cotte lentamente con la buccia per ottenere un brodo intenso e aromatico, diventano il cuore della ricetta: dolci, morbide e arricchite da una delicata nota di liquirizia che dona profondità e carattere. L’infuso alle erbe italiane, preparato direttamente nel brodo di cipolla, aggiunge profumi balsamici e vegetali che alleggeriscono il piatto e ne amplificano la complessità aromatica. A completare la preparazione c’è una purea di patate cremosa e vellutata, che crea equilibrio tra sapidità, dolcezza e aromaticità.

Preparazione Cipolle 1 Lavare le cipolle e inserirle con tutta la buccia in una casseruola. Aggiungere l'acqua, portare a bollore con il sale e cuocere a fiamma medio-bassa per circa 1 ora. 2 Filtrare il brodo di cipolla ottenuto e conservarlo per l'infuso. Tenere da parte le cipolle. Infuso alle erbe italiane 1 Aggiungere il mix Erbe Italiane nel filtro di una teiera, quindi immergerlo nel brodo di cipolla a 75°C. Lasciare in infusione per almeno 8 minuti. Bilanciare di sapidità. Cipolla dorata 1 Ricavare i cuori dalle cipolle e condirli con il Sale Maldon e la Liquirizia in polvere. Purea di patate 1 Cuocere le patate in una casseruola, facendo partire la cottura da acqua fredda. Scolarle e schiacciarle con un passapatate, quindi setacciare il composto a maglia fine. 2 Trasferire il tutto in una casseruola, posizionarla su una fonte di calore a fiamma medio-bassa. Nel frattempo, portare a bollore il latte e la panna, versare i liquidi sul composto di patate, girare con una frusta sulla fonte di calore. Aggiungere alla fine il burro, il sale e il pepe.

Assemblaggio finale e servizio 1 Disporre la purea di patate al centro di un piatto fondo, adagiarvi sopra le cipolle e servire con l'infuso di Erbe Italiane. Decorare a piacere.

Il risultato è una zuppa gourmet dal gusto avvolgente, perfetta per un menu raffinato o per stupire gli ospiti con un primo piatto originale che unisce tecnica, eleganza e valorizzazione delle materie prime.