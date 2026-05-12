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martedì 12 maggio 2026  | aggiornato alle 14:12 | 119148 articoli pubblicati

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Zuppa di cipolle e liquirizia: la ricetta gourmet di Lorenzo Alessio

Una zuppa gourmet che unisce la dolcezza delle cipolle, le note aromatiche delle erbe italiane e il tocco intenso della liquirizia, servita con una morbida purea di patate cremosa

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 105 minuti
Calorie: 320 kcal

12 maggio 2026 | 10:30
Zuppa di cipolle e liquirizia: la ricetta gourmet di Lorenzo Alessio
Zuppa di cipolle e liquirizia: la ricetta gourmet di Lorenzo Alessio

Zuppa di cipolle e liquirizia: la ricetta gourmet di Lorenzo Alessio

Una zuppa gourmet che unisce la dolcezza delle cipolle, le note aromatiche delle erbe italiane e il tocco intenso della liquirizia, servita con una morbida purea di patate cremosa

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 105 minuti
Calorie: 320 kcal
12 maggio 2026 | 10:30
 
di Lorenzo Alessio
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Cipolle
  • Cipolla dorata
    200 g
  • Cipolla rossa
    200 g
  • Acqua
    2000 ml
  • Sale
    qb
  • Infuso alle erbe italiane
  • Brodo di cipolle
    500 ml
  • Mix Erbe Italiane
    50 g
  • Sale
    qb
  • Cipolla dorata
  • Cipolle lessate (utilizzate per il brodo)
    400 g
  • Sale Maldon
    qb
  • Liquirizia in polvere
    qb
  • Purea di patate
  • Patate a buccia rossa
    250 g
  • Burro
    20 g
  • Latte
    30 ml
  • Panna fresca
    30 g
  • Sale
    qb
  • Pepe nero
    qb
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La zuppa di cipolle, liquirizia e infuso alle erbe italiane firmata da Lorenzo Alessio è un piatto elegante e contemporaneo che trasforma ingredienti semplici in una preparazione raffinata e sorprendente. Le cipolle, cotte lentamente con la buccia per ottenere un brodo intenso e aromatico, diventano il cuore della ricetta: dolci, morbide e arricchite da una delicata nota di liquirizia che dona profondità e carattere. L’infuso alle erbe italiane, preparato direttamente nel brodo di cipolla, aggiunge profumi balsamici e vegetali che alleggeriscono il piatto e ne amplificano la complessità aromatica. A completare la preparazione c’è una purea di patate cremosa e vellutata, che crea equilibrio tra sapidità, dolcezza e aromaticità.

Preparazione
Cipolle
1
Lavare le cipolle e inserirle con tutta la buccia in una casseruola. Aggiungere l'acqua, portare a bollore con il sale e cuocere a fiamma medio-bassa per circa 1 ora.
2
Filtrare il brodo di cipolla ottenuto e conservarlo per l'infuso. Tenere da parte le cipolle.
Infuso alle erbe italiane
1
Aggiungere il mix Erbe Italiane nel filtro di una teiera, quindi immergerlo nel brodo di cipolla a 75°C. Lasciare in infusione per almeno 8 minuti. Bilanciare di sapidità.
Cipolla dorata
1
Ricavare i cuori dalle cipolle e condirli con il Sale Maldon e la Liquirizia in polvere.
Purea di patate
1
Cuocere le patate in una casseruola, facendo partire la cottura da acqua fredda. Scolarle e schiacciarle con un passapatate, quindi setacciare il composto a maglia fine.
2
Trasferire il tutto in una casseruola, posizionarla su una fonte di calore a fiamma medio-bassa. Nel frattempo, portare a bollore il latte e la panna, versare i liquidi sul composto di patate, girare con una frusta sulla fonte di calore. Aggiungere alla fine il burro, il sale e il pepe.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre la purea di patate al centro di un piatto fondo, adagiarvi sopra le cipolle e servire con l'infuso di Erbe Italiane. Decorare a piacere.

Il risultato è una zuppa gourmet dal gusto avvolgente, perfetta per un menu raffinato o per stupire gli ospiti con un primo piatto originale che unisce tecnica, eleganza e valorizzazione delle materie prime.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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