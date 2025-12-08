Zuppa tradizionale al forno con Fontina DOP: il piatto ideale della montagna

La Zuppa tradizionale con Fontina DOP Alpeggio è un piatto caldo, ricco e avvolgente, simbolo della cucina di montagna. Preparata con ingredienti semplici e genuini, combina la dolcezza della verza, la rusticità del pane casereccio e l’intensità aromatica della Fontina DOP di Alpeggio, che in cottura diventa morbida e cremosa.

Preparazione 1 Pulite la verza eliminando le foglie esterne rovinate e la parte centrale più dura e tagliatela a fette di 1,5 cm circa di spessore. Portate ad ebollizione il brodo, fatevi cuocere la verza per una decina di minuti e ritiratela

con una schiumarola tenendo da parte il brodo.

2 Private la Fontina DOP della crosta e tagliatela a fette sottili. Imburrate una pirofila (o 4 pirofile individuali) a bordi alti e fate uno strato di pane e uno di Fontina, fate un secondo strato di pane e Fontina e terminate con altre fette di pane. 3 Disponete la verza sul pane, bagnate il tutto col brodo e lasciate riposare qualche minuto per dare al pane il tempo di assorbire il brodo e di ammorbidirsi.

4 Accendete il forno a 180°. Fate fondere il burro rimasto. Coprite la verza con uno strato di Fontina DOP, versatevi sopra il burro fuso, spolverizzate con un pizzico di cannella e una macinata di pepe e cuocete in forno per 35-40 minuti (20’ per le pirofile individuali). 5 Fate riposare qualche minuto la zuppa fuori dal forno e servite.

La zuppa viene assemblata a strati in pirofila: pane, Fontina, nuovamente pane e Fontina, quindi la verza precedentemente lessata nel brodo di carne. Il tutto viene bagnato abbondantemente con il brodo per permettere al pane di ammorbidirsi e diventare la base fondente del piatto. La superficie viene arricchita con altra Fontina, burro fuso e un leggero tocco di cannella, che aggiunge profumo e un carattere unico. Dopo una cottura lenta in forno, la zuppa assume una consistenza morbida e gratinata, ideale da servire calda nelle giornate più fredde. Perfetta in abbinamento con un Petite Arvine Valle d’Aosta DOC, vino morbido e strutturato che ne esalta la ricchezza.