Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 08 dicembre 2025  | aggiornato alle 13:13 | 116192 articoli pubblicati

Zuppa tradizionale al forno con Fontina DOP: il piatto ideale della montagna

Zuppa calda e rustica con verza, pane casereccio e Fontina DOP di Alpeggio, assemblata a strati e gratinata in forno con burro fuso e cannella. Un piatto ricco e aromatico, ideale per la cucina di montagna e perfetta con Petite Arvine

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 70 minuti
Calorie: 540 kcal

08 dicembre 2025 | 10:30
Zuppa calda e rustica con verza, pane casereccio e Fontina DOP di Alpeggio, assemblata a strati e gratinata in forno con burro fuso e cannella. Un piatto ricco e aromatico, ideale per la cucina di montagna e perfetta con Petite Arvine

di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Brodo di carne
    1500 ml
  • Verza
    400 g
  • Fontina DOP Alpeggio
    400 g
  • Pane casereccio a fette di 1 cm
    400 g
  • Burro
    120 g
  • Cannella in polvere
    qb
  • In abbinamento
  • Petite Arvine Valle d'Aosta Doc
    qb
Fontina DOP

La Zuppa tradizionale con Fontina DOP Alpeggio è un piatto caldo, ricco e avvolgente, simbolo della cucina di montagna. Preparata con ingredienti semplici e genuini, combina la dolcezza della verza, la rusticità del pane casereccio e l’intensità aromatica della Fontina DOP di Alpeggio, che in cottura diventa morbida e cremosa.

Preparazione
1
Pulite la verza eliminando le foglie esterne rovinate e la parte centrale più dura e tagliatela a fette di 1,5 cm circa di spessore. Portate ad ebollizione il brodo, fatevi cuocere la verza per una decina di minuti e ritiratela
con una schiumarola tenendo da parte il brodo.
2
Private la Fontina DOP della crosta e tagliatela a fette sottili. Imburrate una pirofila (o 4 pirofile individuali) a bordi alti e fate uno strato di pane e uno di Fontina, fate un secondo strato di pane e Fontina e terminate con altre fette di pane.
3
Disponete la verza sul pane, bagnate il tutto col brodo e lasciate riposare qualche minuto per dare al pane il tempo di assorbire il brodo e di ammorbidirsi.
4
Accendete il forno a 180°. Fate fondere il burro rimasto. Coprite la verza con uno strato di Fontina DOP, versatevi sopra il burro fuso, spolverizzate con un pizzico di cannella e una macinata di pepe e cuocete in forno per 35-40 minuti (20’ per le pirofile individuali).
5
Fate riposare qualche minuto la zuppa fuori dal forno e servite.

La zuppa viene assemblata a strati in pirofila: pane, Fontina, nuovamente pane e Fontina, quindi la verza precedentemente lessata nel brodo di carne. Il tutto viene bagnato abbondantemente con il brodo per permettere al pane di ammorbidirsi e diventare la base fondente del piatto. La superficie viene arricchita con altra Fontina, burro fuso e un leggero tocco di cannella, che aggiunge profumo e un carattere unico. Dopo una cottura lenta in forno, la zuppa assume una consistenza morbida e gratinata, ideale da servire calda nelle giornate più fredde. Perfetta in abbinamento con un Petite Arvine Valle d’Aosta DOC, vino morbido e strutturato che ne esalta la ricchezza.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
zuppa valdostana Fontina DOP Alpeggio zuppa con verza ricetta tradizionale cucina di montagna zuppa al forno pane casereccio ricetta facile piatto rustico Petite Arvine
 
