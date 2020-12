Il Natale sarà in cucina: in dispensa per non ingrassare broccoli, spezie e alghe

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 06:30

Spezie, peperoncino e broccoli sono alleati per le Feste

Broccoli

Peperoncino



Tè verde

Micro Alghe

Spezie

Le Prugne della California

uesto sarà un” a tutti gli effetti. Non ci saranno le grandie ia cui siamo abituati, ma sicuramente si passerà tanto tempo ai, anche perché, complice il, la cucina continua a rappresentare un luogo die l’atto stesso dimette, parola di esperti.E quindi, la paura ditroppo rimane anche quest’anno. In realtà, seguendo pochepossiamo prevenire e contenere il, accelerando di fatto il nostro. Non c’è bisogno di “trucchetti”, ma solo di una buona: lo assicura, Healthy Food specialist, Free from Chef e Nutritional Cooking Consultant, che suggerisce cinque ingredienti che non possono mancare nellapre-natalizia.sono ottimi detossinanti: ciò significa che aiutano a liberare l’organismo dalle, facilitando i. «Per ovviare al problema del loro odore in cottura è bene sapere che sono buonissimi anchein, meglio ancora se sono conditi con la. In questo modo il nostro organismo intercetta facilmente la, che ha ottimi effetti. Il segreto dei broccoli è il Boro, un elemento che aiuta a fissare il calcio nelle ossa e ad attivare il metabolismo», spiega la Healthy Food Specialist.Il fatto che ilriduca gliè ormai comprovato dalla scienza, che lo consiglia anche in caso di sovrappeso e obesità. Il merito è tutto della, il principio attivo che alza la, aumenta la sudorazione e accelera il ritmo metabolico, favorendo il calo ponderale. Il suo effetto può durare dai 20 minuti alle 6 ore e può essere addirittura potenziato dall’attività fisica; non a caso, in commercio esistono appositi integratori da assumere prima dell’allenamento. «I benefici vanno ben oltre l’aspetto estetico, perché questa spezia “il”, prevenendo la formazione di coaguli e abbassando il», commenta Paola Di Giambattista.«Scaldare le giornate invernali con una tazza di(Camellia sinensis il nome botanico) è una coccola pere per la- continua la Healthy Food Specialist - questa preziosa bevanda velocizza l’eliminazione delle, tiene sotto controllo i livelli die, grazie alle catechine, ha un grande potere saziante; elemento da non trascurare quando si parla di controllo del peso».«Anche se la vera star del momento è la, lesono tutte preziose: dopotutto si tratta di organismi primordiali che contengono in sé l’essenza stessa della vita», prosegue. Le alghe offrono grandi benefici per la salute e favoriscono il dimagrimento grazie alla, un amminoacido essenziale che aumenta il senso di sazietà e contrasta la fame nervosa. La consistente presenza di clorofilla, inoltre, aiuta a ossigenare i tessuti, compresi quelli nervosi.«La spezia che non può mancare quando ci si prepara al Natale - e di conseguenza all’eccesso di zuccheri - è certamente la, che svolge un ruolo primario nel metabolismo dei grassi e interviene nella regolazione dell’assorbimento degli». Di Giambattista suggerisce di fare scorta anche di. Il primo era già noto per il suo ruolo di “attivatore” nelle antiche medicine tradizionali come quella: oltre a mettere in moto la digestione, riduce l’ipertensione e attiva il metabolismo grazie alla piperina. Infine la curcuma, che può essere associata alle altre due spezie e potenziarne i benefici. «Con le sue spiccate proprietà antiossidanti, la curcuma aiuta l’organismo ae a eliminare le scorie migliorando la funzionalità degli organi emuntori», conclude.Non dimentichiamo poi che il cibo rappresenta anche nutrimento per l’anima: «Il cibo è in questo senso un ottimo veicolo per i sentimenti e non può essere ridotto a una semplice somma di nutrienti e calorie, ma porta con sé convivialità, amore, dedizione e passione. Nella tradizione africana si parla di, cibo per l’anima. Oggi come centinaia di anni fa, le donne africane dedicano tantissimo tempo a preparare e insaporire i cibi. Si parte da ingredienti poveri come verdure, legumi e tuberi, che però vengono lavorati in modo estremamente accurato e rigorosamente con le mani, fino ad assumere le sembianze di un dono prezioso», racconta Paola Di Giambattista.