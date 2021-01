Universitari in lockdown, è allarme Troppo alcol e dieta scorretta

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 11:15

E

Peggiorano sedentarietà, consumo di alcol e alimentazione degli studenti





I lockdown hanno peggiorato alimentazione e sedentarietà

Analizzati 125 studenti

Giù il consumo di verdure ma boom di alcolici

Accentuata l’inattività

in generale. Il ccontinua a colpire sempre più duramente e sempre più. Perché, come era subito emerso nei precedenti lockdown , a causa dellastanno anche considerevolmente peggiorando la, ladegli studenti. Con una preoccupante impennata neldi. A dirlo un team didell’Università del Saskatchewan che ha confrontatodegli universitari prima e dopo la pandemia. E la conclusione a cui sono giunti è che sono tutte sensibilmente peggiorate, con potenziali effetti negativi sulla salute dei ragazzi, anche a lungo termine post pandemia., ladi, ie ladai propri affetti e interessi hanno provocato una vera e propria ondata di “della”, come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (), ma l'obbligo di restare chiusi dentro casa ha anche influenzato negativamente moltidelladegliL’indagine è stata guidata dagli scienziati del College di Farmacia e Nutrizione dell'Università del Saskatchewan (USask), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del College di Chinesiologia. Gli scienziati, coordinati dal professor Gordon Zello, docente di Nutrizione nell'ateneo di Saskatoon, hanno confrontato ledi 125 studenti universitari e laureati prima e durante pandemia. La maggior parte di loro era già considerata aperdovuti soprattutto alla vita in dormitori e simili, soli e lontani dalle famiglie e costretti a provvedere a sé stessi per l'alimentazione.Ma dall'analisi dei dati è emerso che la loroin modo significativo, così come la sedentarietà e il consumo dell'alcol, che ha avuto un vero e proprio boom.I ragazzi hanno iniziato così a consumare il 20% in meno di(che non è necessariamente un male), ma anche il 44% in meno die il 45% in meno di. È crollato anche il consumo diAnche l'inattività si è accentuata: se prima della diffusione del coronavirus solo il 16% rispettava le linee guida di 150 minuti di(da moderata a intensa) per settimana, durante la pandemia la percentuale si è quasi dimezzata, arrivando al 9,6%.Anche tra quelli che rispettavano le raccomandazioni sull'attività fisica, il 90% ha comunque ridotto il propriosettimanale. La sedentarietà quotidiana è inoltre passata da 8 ore al giorno in media a ben 11 ore al giorno.Tutti comportamenti che potrebbero avere effetti anche a lungo termine e significativi sulla salute degli studenti: «Questa alimentazione inadeguata, combinata con le lunghe ore di comportamento sedentario e una ridotta attività fisica, potrebbe aumentare i rischi per la salute in questa popolazione durante il confinamento a causa del coronavirus, ma anche una volta finita la pandemia - ha dichiarato il professor Zello in un comunicato stampa - Non c'è dubbio che misure come la chiusura die altreda parte delle università e di altri istituti privati e pubblici all'interno della provincia hanno portato a riduzioni del livello di attività fisica».