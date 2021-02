Fertilità maschile e inquinamento? Un aiuto dalla Dieta Mediterranea

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 16:39

Con la Dieta Mediterranea e uno stile di vita sano, migliorato in soli quattro mesi la qualità dello sperma





Primo studio al mondo a riguardo

Studio sulla fascia 18-22 anni

he lasia basilare per laè cosa nota. Alle sue innumerevolise ne aggiunge un’altra, magari meno nota. Insieme a un correttodi, conregolare, la Dieta Mediterranea può migliorare ladelnei giovani maschi, anche se sono nati nelle aree più. Lo rivela lo studio FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) finanziato dal Ministero della Salute all’Asl di Salerno e pubblicato sulla prestigiosa rivista European Urology Focus.Lo studio, che ha visto la partecipazione di un importante partenariato composto dall’Istituto Superiore di Sanità, Università di Brescia, Milano, Napoli Federico II, Cnr ed Enea, è il primo trial clinico mai realizzato al mondo sugli effetti della Dieta Mediterranea e dell’attività fisica sulladiinadIl progetto durato oltre due anni è stato, infatti, condotto in zone tra le più inquinate d’Italia e con indici più sfavorevoli di salute generale e riproduttiva: l’area dinelin Campania e lanel frusinate.L’aumento esponenziale dellenella popolazione generale, la maggiore incidenza registrata nelle ultime due decadi dinella fascia di età dell’infanzia e dell’adolescenza e quindi la maggiore suscettibilità a malattie delle, sta spostando l’attenzione della ricerca delle origini delle malattie sul fronte riproduttivo, considerando i, in particolare quelli maschili (più sensibili rispetto a quelli femminili agli stress endogeni ed esogeni), il primo bersaglio.Lo studio è stato condotto nella fascia di giovanissimi (18-22 anni) proprio perchéè una fase particolarmente delicata in cui è alta la plasticità psico-biologica e quindi più efficace dovrebbe essere l’intervento di protezione non solo della fertilità.È stato condotto su circa ottomila ragazzi tra i 18 e 22 anni, e per i rigidi criteri di selezione, ne sono stati selezionati circa 600 poi arrivati a 344 soggetti tutti, non bevitori abituali, infine 263 sono stati quelli che hanno completato lo studio equamente divisi fra un gruppo che ha seguitoper 4 mesi secondo i dettami della Dieta Mediterranea accompagnata dalla fornitura in buona parte anche died una moderata attività fisica e chi invece no.Al momento del reclutamento e alla fine dei 4 mesi a tutti soggetti sono stati somministrati(alimentari e stili di vita) ed eseguiti esami ematici di routine, esame del seme (numero, motilità, morfologia degli spermatozoi), stato ossidoriduttivo, epigenetico, proteomico e tossicologico su seme e sangue di metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Diossine, Policlorobifenili, PCB-diossino-simili.«In soli quattro mesi la(numero, motilità, morfologia) e lo stato ossidativo sono risultati significativamente migliorati nel gruppo di intervento a differenza di quello di controllo, in cui sono invece peggiorati – ha commentatodell’Istituto Superiore di Sanità - Un dato significativo anche considerando che allo studio hanno partecipato ragazzi in buona salute, con uno stile di vita sano».